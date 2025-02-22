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فنون ومشاهير
فارق الحياة خلال الساعات الماضية.. وفاة شقيق شخصية فنية معروفة
Lebanon 24
22-02-2025
|
14:13
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أعلن الناقد الفني طارق الشناوي عن وفاة شقيقه حسين الشناوي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث فارق الحياة خلال الساعات الماضية من اليوم السبت.
ونعى الشناوي شقيقه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، مشيرًا إلى شجاعته في مواجهة المرض، خاصةً أنه كان من رجال القوات المسلحة المصرية البواسل.
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كما كشف طارق الشناوي عن تفاصيل العزاء، الذي سيقام يوم الأحد من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً، في جامع صلاح الدين بالمنيل في القاهرة، بجوار كوبري الجامعة. وقدم الشناوي تعازيه للجمهور، متمنيًا ألا يصيبهم أي مكروه في أحبائهم، مستشهدًا بالآية الكريمة "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وجاء نص إعلان الوفاة كما نشره الشناوي عبر حسابه الرسمي: "توفي قبل قليل شقيقي وصديقي حسين الشناوي بعد رحلة كفاح مع المرض خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة مقاتل شجاع فهو ينتمي إلى رجال القوات المسلحة المصرية البواسل، العزاء غدا من الساعة السادسة حتى التاسعة بجامع صلاح الدين بالمنيل في القاهرة بجوار كوبري الجامعة. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، إنا لله وإنا إليه راجعون". (فوشيا)
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