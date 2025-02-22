Advertisement

فنون ومشاهير

قضية نيشان وياسمين عز تعود إلى الواجهة من جديد.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
22-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1324277-638758627630185098.jpeg
Doc-P-1324277-638758627630185098.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المحامي المصري أحمد الكلاوي، دفاع الإعلامي اللبناني نيشان، تفاصيل ثاني جلسات محاكمته في قضية السب والقذف التي رفعتها الإعلامية المصرية ياسمين عز ضد موكله. ووفقًا لما ذكره الدفاع، فإن الأزمة بدأت خلال مؤتمر إعلامي في دبي، حيث اتهمت ياسمين عز نيشان بالسب والقذف وتشويه صورتها. لكن الكلاوي نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن نيشان لم يذكر اسمها ولم يتلفظ بأي عبارات مسيئة ضدها.
Advertisement

وأوضح المحامي أن ما ذكرته الإعلامية المصرية حول قيام نيشان بالسب والقذف بسبب تأخرها عن حضور المؤتمر كان عاريًا عن الصحة، وأشار إلى أن ما قدمته ياسمين عز من "فلاشات" تشير إلى القذف كانت مفبركة ولم تكن مرتبطة بموعد زمني دقيق. 

يُذكر أن القضية تتم محاكمتها أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بعد أن اتهمت ياسمين عز نيشان بالإساءة لها خلال المنتدى الإعلامي العربي الذي انعقد في دبي في أيلول الماضي. وكان نيشان قد علّق ساخرًا على غيابها عن الجلسة قائلاً: "وينها ياسمين؟ أكيد بتحضّر صوتها الشتوي". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:53 | 2025-02-22
15:39 | 2025-02-22
14:13 | 2025-02-22
11:00 | 2025-02-22
09:53 | 2025-02-22
08:22 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24