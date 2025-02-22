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فنون ومشاهير
قضية نيشان وياسمين عز تعود إلى الواجهة من جديد.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
22-02-2025
|
23:00
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كشف المحامي المصري أحمد الكلاوي، دفاع الإعلامي اللبناني نيشان، تفاصيل ثاني جلسات محاكمته في قضية السب والقذف التي رفعتها الإعلامية المصرية ياسمين عز ضد موكله. ووفقًا لما ذكره الدفاع، فإن الأزمة بدأت خلال مؤتمر إعلامي في دبي، حيث اتهمت ياسمين عز نيشان بالسب والقذف وتشويه صورتها. لكن الكلاوي نفى تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن نيشان لم يذكر اسمها ولم يتلفظ بأي عبارات مسيئة ضدها.
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وأوضح المحامي أن ما ذكرته الإعلامية المصرية حول قيام نيشان بالسب والقذف بسبب تأخرها عن حضور المؤتمر كان عاريًا عن الصحة، وأشار إلى أن ما قدمته ياسمين عز من "فلاشات" تشير إلى القذف كانت مفبركة ولم تكن مرتبطة بموعد زمني دقيق.
يُذكر أن القضية تتم محاكمتها أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بعد أن اتهمت ياسمين عز نيشان بالإساءة لها خلال المنتدى الإعلامي العربي الذي انعقد في دبي في أيلول الماضي. وكان نيشان قد علّق ساخرًا على غيابها عن الجلسة قائلاً: "وينها ياسمين؟ أكيد بتحضّر صوتها الشتوي". (روسيا اليوم)
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