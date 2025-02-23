برسالة مؤثرة.. هكذا نعت نيكول سابا والدة زوجها (صورة)

نعت الفنانة نيكول سابا والدة زوجها يوسف الخال بكلمات مؤثرة، وذلك بعد رحيل الشاعرة والرسامة التشكيلية مها بيرقدار الخال عن عالمنا يوم 22 شباط 2025.



ووصفت نيكول والدة زوجها بأنها والدتها الثانية، وقالت في منشورها: الله يرحمك يا ست الستات.. طيري حرّة واستريحي في الجنة ونعيمها وصلّي لأجلنا.. رح اشتقلك كتير يا حبيبة قلبي إنتي أمي الثانية".

الله يرحمك يا ست الستات..

طيري حرّة واستريحي في الجنة ونعيمها وصلّي لاجلنا..

رح اشتقلك كتيررر يا حبيبة قلبي انتي وامي التانية🙏🏻💔💔#مها_بيرقدار pic.twitter.com/NsJfDL2IMv — Nicole Saba⭐️ (@NicoleSabaaa) February 22, 2025 Advertisement من جانبها، قالت الإعلامية والبرلمانية بولا يعقوبيان عبر حسابها على "إكس" موجهة العزاء لورد ويوسف الخال: أم الورد خسارة لكل لبنان وللعالم العربي، الشاعرة المثقفة ملكة الجمال والكلمة، مها بيرقدار الخال، ستبقى خالدة في الذاكرة عبر لوحاتها وشعرها، تعازي الحارة لك وليوسف، فمن خسر معرفتها، يعرفها من ثمارها. من جانبها، قالت الإعلامية والبرلمانية بولا يعقوبيان عبر حسابها على "إكس" موجهة العزاء لورد ويوسف الخال: أم الورد خسارة لكل لبنان وللعالم العربي، الشاعرة المثقفة ملكة الجمال والكلمة، مها بيرقدار الخال، ستبقى خالدة في الذاكرة عبر لوحاتها وشعرها، تعازي الحارة لك وليوسف، فمن خسر معرفتها، يعرفها من ثمارها.