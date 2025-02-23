برسالة مؤثرة.. هكذا نعت نيكول سابا والدة زوجها (صورة)

الله يرحمك يا ست الستات..
طيري حرّة واستريحي في الجنة ونعيمها وصلّي لاجلنا..
رح اشتقلك كتيررر يا حبيبة قلبي انتي وامي التانية🙏🏻💔💔#مها_بيرقدار pic.twitter.com/NsJfDL2IMv
— Nicole Saba⭐️ (@NicoleSabaaa) February 22, 2025
الله يرحمك يا ست الستات..
طيري حرّة واستريحي في الجنة ونعيمها وصلّي لاجلنا..
رح اشتقلك كتيررر يا حبيبة قلبي انتي وامي التانية🙏🏻💔💔#مها_بيرقدار pic.twitter.com/NsJfDL2IMv
ام الورد خسارة لكل #لبنان وللعالم العربي
الشاعرة المثقفة ملكة الجمال والكلمة
مها بيرقدار الخال
ستبقى خالدة في الذاكرة عبر لوحاتها وشعرها
تعازي الحارة لك وليوسف
فمن خسر معرفتها، يعرفها من ثمارها. https://t.co/21AV2Lh4Qn
— بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) February 22, 2025
ام الورد خسارة لكل #لبنان وللعالم العربي
الشاعرة المثقفة ملكة الجمال والكلمة
مها بيرقدار الخال
ستبقى خالدة في الذاكرة عبر لوحاتها وشعرها
تعازي الحارة لك وليوسف
فمن خسر معرفتها، يعرفها من ثمارها. https://t.co/21AV2Lh4Qn