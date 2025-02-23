Advertisement

فنون ومشاهير

أول فنان يكشف عن وقوعه ضحية برنامج المقالب الجديد لرامز جلال.. هذا ما قاله

Lebanon 24
23-02-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1324402-638759028435330867.png
Doc-P-1324402-638759028435330867.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أيام قليلة تفصلنا عن عرض برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان 2025. ومع اقتراب موعد العرض، بدأ عدد من ضيوف البرنامج في الكشف عن وقوعهم في مقلب رامز. وكان أول هؤلاء الضحايا الفنان أحمد العوضي، الذي أعلن عن تعرضه للمقلب في "رامز إيلون مصر"، مما أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وقال العوضي، في لقاء له ببرنامج "أبوظبي": "بحب ياسر جلال، ياسر أخويا والعلاقة الشخصية اللي مبنا كبيرة، مشتعلناش مع بعض قبل كده بس بينا علاقة شخصية كبيرة جدًا وياسر من أطيب البني آدمين اللي قابلتهم في حياتي، وإنسان بيحب الخير لكل زمايله، وبحب رامز جلال، بغض النظر عن اللي عمله معايا في البرنامج".

وكان النجم رامز جلال، كشف عن الملصق الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه ضمن خريطة رمضان 2025، على قناة MBC مصر، كما اعتاد السنوات الماضية، إذ أصبح ضيفا دائمًا على الجمهور وقت الفطار بمقالبه في نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

ونشر رامز "البوستر" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتوا طيبين.. بعون الله رامز إيلون مصر.. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان". (مصراوي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:39 | 2025-02-23
02:49 | 2025-02-23
01:08 | 2025-02-23
00:38 | 2025-02-23
23:00 | 2025-02-22
16:53 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24