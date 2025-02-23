أول فنان يكشف عن وقوعه ضحية برنامج المقالب الجديد لرامز جلال.. هذا ما قاله

أيام قليلة تفصلنا عن عرض برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في شهر رمضان 2025. ومع اقتراب موعد العرض، بدأ عدد من ضيوف البرنامج في الكشف عن وقوعهم في مقلب رامز. وكان أول هؤلاء الضحايا الفنان أحمد العوضي، الذي أعلن عن تعرضه للمقلب في "رامز إيلون مصر"، مما أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

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وقال العوضي، في لقاء له ببرنامج "أبوظبي": "بحب ياسر جلال، ياسر أخويا والعلاقة الشخصية اللي مبنا كبيرة، مشتعلناش مع بعض قبل كده بس بينا علاقة شخصية كبيرة جدًا وياسر من أطيب البني آدمين اللي قابلتهم في حياتي، وإنسان بيحب الخير لكل زمايله، وبحب رامز جلال، بغض النظر عن اللي عمله معايا في البرنامج".



وكان النجم رامز جلال، كشف عن الملصق الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه ضمن خريطة رمضان 2025، على قناة MBC مصر، كما اعتاد السنوات الماضية، إذ أصبح ضيفا دائمًا على الجمهور وقت الفطار بمقالبه في نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.



ونشر رامز "البوستر" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتوا طيبين.. بعون الله رامز إيلون مصر.. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان". (مصراوي)