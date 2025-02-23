بعد الانتقادات بسبب فستانها الجريء في عيد ميلادها.. رسالة من سيرين عبد النور لهؤلاء (صورة)

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور رسالة شكر إلى جمهورها، معربة عن تقديرها الكبير للمحبة التي غمرها بها في عيد ميلادها.

وقالت سيرين في رسالتها:"شكراً للحب ياللي غمرتوني فيه بعيدي، شكراً لمعايداتكم ولوجودكم يللي بيعطيني فرح كبير بحبكن".

وقد حرص عدد من النجوم على معايدتها بمناسبة عيد ميلادها، ومنهم كميل متى، كارين سلامة، نادر الأتات، كارمن لبس، كارول سماحة ونانسي عجرم، الذين وجهوا لها عبارات مؤثرة.

وكانت سيرين قد أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان الجريء الذي ارتدته، حيث تعرضت لانتقادات حادة من بعض المتابعين.