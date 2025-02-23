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فنون ومشاهير

أحمد العوضي يحمس الجمهور لفهد البطل: تحدٍ من نوع جديد

Lebanon 24
23-02-2025 | 13:50
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حمَّس الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه خلال الساعات الماضية لمسلسله الجديد فهد البطل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا".
وأكد أحمد العوضي أن مسلسل "فهد البطل" جاء بعد تفكير طويل مع السيناريست محمود حمدان، و لم يكن الهدف مجرد تكرار النجاح، بل تقديم عمل أقوى من مسلسل حق عرب مما جعله تحديًا كبيرًا في مشواره الفني، مشيراً إلى أن التحضيرات لهذا العمل بدأت منذ عيد الفطر الماضي.
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وأوضح العوضي أن التحضير لهذا العمل لم يكن سهلاً، خاصةً وأنه خضع للعديد من التدريبات المكثفة فيما يتعلق بركوب الخيل، نظرًا لأن المسلسل يتناول جانبًا من حياة "الصعايدة".

وتحدث أحمد العوضي عن تعاونه مع النجم أحمد عبدالعزيز لأول مرة، قائلًا: "طول عمري من معجبينه وبتعلم منه"، أما عن تكرار تعاونه مع الفنانة كارولين عزمي فقال: "بعد النجاح الأخير والدويتو الحلو بتاع السنة إللي فاتت حبيت أكرره تاني"، مشيرًا إلى أن الفنان عصام السقا أحد أبطال العمل تجمعه به علاقة صداقة قوية.
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