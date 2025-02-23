جاستن بيبر يثير مخاوف الجمهور مجدداً

وظهر بيبر في مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث مع أحد المعجبين خلال حفل افتتاح متجر مستحضرات العناية بالبشرة الخاص بزوجته هايلي بيبر يوم الثلاثاء.



وعبّر روّاد مواقع التواصل عن قلقهم بشأن صحة بيبر ومظهره واعتبروا أن التحديات التي واجهها مؤخراً بالإضافة إلى انتشار شائعات انفصاله عن زوجته هي السبب في تدهور صحته.

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