أكثر من ورم سرطاني.. فنان عربي شهير يتعرّض لأزمة صحية شديدة ويُتابع علاجه في فرنسا (صورة)

تعرّض الملحن المصري الشهير عمرو مصطفى لأزمة صحية شديدة أجرى على إثرها عملية جراحية بأحد الدول الأوروبية، لاستئصال ورم سرطاني.

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أزمة صحية

فقد تكتم عمرو على تفاصيل مرضه، حيث لم يخبر أحدا بأزمته الصحية، إلا أن الفنانة دنيا سمير غانم كشفت من خلال منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زميلها أجرى عملية جراحية قبل أيام، إلا أن ذلك لم يمنعه من تلحين تتر مسلسلها الجديد "عايشة الدور".



كما كشف مصدر مقرب من مصطفى في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن الملحن الشهير اكتشف إصابته ببعض الأورام السرطانية منذ أكثر من شهر، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية بالقاهرة، واستكملها بالعاصمة الفرنسية باريس.



وأضاف أن عمرو لم يخبر أحدا بتفاصيل أزمته، إذ شارك في بعض الفعاليات والمناسبات الفنية داخل وخارج مصر رغم اكتشاف مرضه.



وتابع أن مصطفى سيبدأ رحلة جديدة من العلاج خلال الأيام المقبلة، حيث سيخضع للعلاج الكيمياوي.



أكثر من 20 عاماً من النجاح



يذكر أن رصيد عمرو مصطفى مليء بالألحان الشهيرة لكبار النجوم بالوطن العربي، حيث قدم للمطرب عمرو دياب أكثر من 36 أغنية على مدار أكثر من 20 عاماً من التعاون، ومن بين الألحان الشهيرة له مع الهضبة، أغنية "ليلي نهاري" و"وحشتيني" و"قصاد عيني" و"العالم الله" و"الليلادي" وغيرها.



كما تعاون بأغانٍ عديدة مع نجوم الغناء بالوطن العربية، بينهم سميرة سعيد ونوال الزغبي وحسين الجسمي وآخرون.



وقدم عمرو مصطفى أغنيات بصوته وطرح بعض الألبومات الناجحة التي كان آخرها ألبوم "لعبت مع الأسد"، عام 2019. (العربية)



