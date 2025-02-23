Advertisement

فنون ومشاهير

تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:57
A-
A+
Doc-P-1324721-638759779568497923.jpg
Doc-P-1324721-638759779568497923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تزوج الفنّان السوري القدير أيمن زيدان 4 مرات في حياته، فكانت اكثرها تحت الأضواء زيجته من الفنّانة نورمان أسعد، وأما أولاده فلا يبرز غالباً منهم إلا ابنته نورة، الناشطة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
Advertisement

ولزيدان من زيجاته العديدة 5 أولاد هم غالب، وحازم، ونورة، ونوار الذي توفي في عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان، ويمنى التي تظهر في الصورة أدناه.
 
 
 
 
 
وزيجة زيدان الأولى تمت في مطلع الثلاثينات من عمره، وزوجته الأولى كانت من خارج الوسط الفني، واستمر الزواج لمدة أربعة عشر عاماً قبل الانفصال.

وتزوج زيدان للمرة الثانية، فجأة ومن دون مقدمات، من نورمان أسعد، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل يوميات "جميل وهناء". ولكن تم الانفصال بالسرعة نفسها التي تم بها الزواج، إذ انفصلاً لأسباب غير معروفة، و لكنهما ظلا صديقين، و شاركا معا في بطولة مسلسل "ألو جميل ألو هناء" الجزء الثاني من مسلسل "يوميات جميل وهناء".

وتزوج أيمن زيدان بعد طلاقه الأول من نورمان أسعد من سيدة كويتية من خارج الوسط الفني، ولكن الانفصال وقع سريعاً بعد أشهر قليلة، ورزق منها بإبنته يمنى.

وعاد مرة أخرى للزواج من نورمان أسعد، ودام الزواج لمدة ثلاث سنوات، ولكن لم يقدر لهما الاستمرار مرة أخرى، وانفصلا عام 2003 بعد أن أثمر زواجهما عن ابنة وحيدة هي جودي التي بقيت في حضانة والدتها.

وتزوج أيمن زيدان مرة أخيرة عام 2007 عندما كان يقوم ببطولة المسلسل المصري "عيون ورماد"، فتعرف إلى السيناريست المصرية نشوى زايد، ابنة الكاتب الراحل محسن زايد، وتم الزواج في العام نفسه.

ويعتبر زيدان من أبرز الفنانين السوريين، بخاصة أنه صاحب الفضل الأول في نهضة الدراما السوريّة الحديثة منذ مطلع التسعينيات. وهو حامل الشهادة رقم "1" من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.(لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:53 | 2025-02-24
04:18 | 2025-02-24
03:51 | 2025-02-24
03:30 | 2025-02-24
02:44 | 2025-02-24
02:18 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24