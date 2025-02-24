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فنون ومشاهير

في عز العاصفة.. ابنة نوال الزغبي بإطلالة جريئة شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
24-02-2025 | 02:18
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نشرت مصممة الأزياء تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وأطلت تيا بإطلالة جريئة وهي تجلس إلى جانب حوض السباحة في منزلها.

وارتدت تيا "كروب توب" مفتوحا باللون الأسود وضعت فوقه جاكيت قصيرة باللون نفسه مع بنطال واسع باللون الفضي.
 
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وعلّقت على الصور قائلة: "يوم أحد ممطر".

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جرأة تيا.

يُذكر ان تيا درست تصميم الأزياء في إيطاليا وهي تعمل حاليا في هذا المجال.



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