بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)

نشرت زيب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت زينب بروب الاستحمام وهي تضع الماكياج.

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وأظهرت الصور التغيير الكبير في وجه زينب وذلك بعد عدة عمليات تجميل قامت بها في مركز التجميل الذي تملكه في الكويت.



وكانت زينب أعلنت مؤخرا خطوبتها بعد فترة قصيرة من انفصالها عن زوجها الأول ووالد ابنتيها اللتين لم تعُد تنشر لهما أي صور على السوشيال ميديا.



وتبين بعد فترة أن خطيبها الجديد رجل أعمال كويتي يملك شركة عطور.



وانتشرت أخبار انهما تزوجا الا ان زينب نفت الأمر وأكدت أنهما في مرحلة الخطوبة.





