أطلت بجسد رشيق وبدت نحيفة جدًا.. نجمة تُفاجئ معجبيها بخسارة وزنها (صور)

فاجأت النجمة الأميركية سيلينا غوميز معجبيها، بجسدها الرشيق أثناء حضورها حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام 2025 SAG مساء أمس الأحد.



وعند وصولها إلى السجادة الحمراء بفستان باللون الأزرق الداكن من علامة "سيلين"، لاحظ رواد وسائل التواصل الاجتماعي سريعًا أن الممثلة، البالغة من العمر 32 عامًا، بدت أكثر نحافة، حيث خسرت على ما يبدو الكثير من وزنها الزائد. واعتمدت سيلينا مكياجا بسيطا أبرز ملامحها، وعندما استدارت، ظهرت بعض الوشوم على ظهرها، بما في ذلك عبارة "أحب نفسك أولاً" المكتوبة باللغة العربية، والتي تقع أسفل كتفها الأيمن.

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وفي نوفمبر الماضي، كشفت سيلينا غوميز أنها تعاني من مرض معوي يسمى SIBO، مشيرة إلى أنه كان يجعلها تشعر بالغثيان، قائلة "لا يهمني أنني لا أبدو كشخصية عصا، ليس لدي هذا الجسم، نهاية القصة. لا، أنا لست ضحية، أنا مجرد إنسانة".



وSIBO هو اختصار لـ فرط نمو في الأمعاء الدقيقة، والذي يحدث عندما يتباطأ "مرور الطعام ونفايات الجسم في الجهاز الهضمي"، مما "يخلق أرضًا خصبة للبكتيريا"، وفقًا لمايو كلينيك. وفي نوفمبر الماضي، كشفت سيلينا غوميز أنها تعاني من مرض معوي يسمى SIBO، مشيرة إلى أنه كان يجعلها تشعر بالغثيان، قائلة "لا يهمني أنني لا أبدو كشخصية عصا، ليس لدي هذا الجسم، نهاية القصة. لا، أنا لست ضحية، أنا مجرد إنسانة".وSIBO هو اختصار لـ فرط نمو في الأمعاء الدقيقة، والذي يحدث عندما يتباطأ "مرور الطعام ونفايات الجسم في الجهاز الهضمي"، مما "يخلق أرضًا خصبة للبكتيريا"، وفقًا لمايو كلينيك.