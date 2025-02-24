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فنون ومشاهير
بعد إصابته بالسرطان .. تفاصيل عن الحالة الصحية للفنان المعروف
Lebanon 24
24-02-2025
|
09:49
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تلقى المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى العديد من رسائل الدعم في الساعات الأخيرة، إثر الإعلان عن خضوعه لجراحة عاجلة لإزالة ورم سرطاني.
وبحسب مصادر مقربة من الفنان، فإن الجراحة أجريت بنجاح قبل 3 أسابيع، ويتمتع عمرو حاليا بحالة مستقرة وشبه طبيعية.
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ورغم مروره بهذه الأزمة الصحية، أصر عمرو مصطفى على مواصلة عمله الفني من خلال المشاركة في تحضير أغاني مسلسل "عايشة الدور" للفنانة والمقرر عرضه في رمضان المقبل. (ارم نيوز)
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