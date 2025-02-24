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فنون ومشاهير

أنغام توجّه رسالة الى الأمير عبدالرحمن بن مساعد قبل حفل تكريمه

Lebanon 24
24-02-2025 | 13:04
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وجّهت الفنانة أنغام رسالة الى الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد والملحن صادق الشاعر، وذلك قبل حفل تكريمهما الأربعاء في 26 شباط (فبراير) الحالي.

ونشر حساب "روتانا لايف" على منصة التواصل الاجتماعي "X" فيديو لأنغام وهي توجّه رسالتها، وعلّق عليه قائلاً: "كلمة صوت مصر النجمة أنغام عن سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد وصادق الشاعر والحفل الغنائي المنتظر يوم 26 شباط".
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وظهرت أنغام في الفيديو وهي تقول في كلمتها إن الأمير عبدالرحمن بن مساعد من أصدق وأرقى الذين كتبوا شعر الأغنية العربية وشعر الفصحى، مُبديةً اعتزازها بالتعامل معه وفخرها بالنصوص التي غنّتها من شعره.

كما عبّرت أنغام عن سعادتها بالمشاركة في ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي وصفته بـ"الشاعر العظيم"، وكذلك صادق الشاعر الذي وصفته بـ"الملحن الفذ"، مؤكدةً أنه من أهم ملحّني الأغنية العربية الشرقية اليوم. (لها)
 
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