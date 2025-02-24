منة فضالي تكشف تفاصيل تعاونها مع عمرو سعد

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نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنان عمرو سعد، كشفت من خلالها عن سعادتها الكبيرة لتعاونها معه من خلال مسلسل "سيد الناس".وعلّقت منة على الصورة بمنشور تحدثت فيه عن علاقتها بعمرو، والأعمال التي شاركته في بطولتها بعيداً من الدراما.وقالت منة في تعليقها على الصورة: "عمرو سعد أول مرة اشتغلت معاه كان من خلال مسلسل إذاعي، ودي أول مرة أشتغل معاه في الدراما التلفزيونية، وهو بجد إنسان جدع وابن بلد وخدوم جداً وفوق كل ده صاحب بجد".وأضافت: "عمرو سعد بجد مبسوطة إني بشتغل معاك بجد، وأنا بحبك على المستويين الشخصي والفني". (لها)