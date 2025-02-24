Advertisement

فنون ومشاهير

منة فضالي تكشف تفاصيل تعاونها مع عمرو سعد

Lebanon 24
24-02-2025 | 15:30
A-
A+

Doc-P-1325143-638760289031143185.jpg
Doc-P-1325143-638760289031143185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة تجمعها بالفنان عمرو سعد، كشفت من خلالها عن سعادتها الكبيرة لتعاونها معه من خلال مسلسل "سيد الناس".

وعلّقت منة على الصورة بمنشور تحدثت فيه عن علاقتها بعمرو، والأعمال التي شاركته في بطولتها بعيداً من الدراما.
Advertisement

وقالت منة في تعليقها على الصورة: "عمرو سعد أول مرة اشتغلت معاه كان من خلال مسلسل إذاعي، ودي أول مرة أشتغل معاه في الدراما التلفزيونية، وهو بجد إنسان جدع وابن بلد وخدوم جداً وفوق كل ده صاحب بجد".

وأضافت: "عمرو سعد بجد مبسوطة إني بشتغل معاك بجد، وأنا بحبك على المستويين الشخصي والفني". (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:04 | 2025-02-24
10:40 | 2025-02-24
09:49 | 2025-02-24
08:12 | 2025-02-24
08:04 | 2025-02-24
04:53 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24