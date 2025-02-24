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فنون ومشاهير

وفاة فنانة شهيرة.. عن عمر ناهز 88 عاماً

Lebanon 24
24-02-2025 | 23:00
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توفيت روبرتا فلاك، إحدى أبرز مغنيات موسيقى السول الأميركية المعروفة بأغنية "كيلينغ مي سوفتلي ويذ هيز سونغ" في سبعينات القرن العشرين، عن 88 عاما، على ما أعلنت وكيلة أعمالها الاثنين.


وأشارت إيلاين شوك، وكيلة أعمال المغنية، في بيان إلى أن روبرتا فلاك "توفيت بسلام محاطة بعائلتها".
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وكان للمغنية وعازفة البيانو الأميركية السوداء الماهرة، المولودة في ولاية كارولاينا الشمالية في العاشر من فبراير 1937، تأثير كبير على موسيقى السول التي مزجتها مع الجاز والفولك. وكانت أيضا من أهم الداعمين لحركة الحقوق المدنية الأميركية.

وصُنّفت روبرتا فلاك من أكثر الأصوات شهرة في السبعينات، لكنها في السنوات الأخيرة فقدت قدرتها على الغناء بسبب مرض التصلب الجانبي الضموري ALS، والذي شُخصت إصابتها به في عام 2022.

ونشأت فلاك في أرلينغتون بولاية فيرجينيا في كنف عائلة موسيقية تميل إلى موسيقى الغوسبل، وبدأت العزف على البيانو في شبابها، ما أكسبها منحة لمتابعة دراسات موسيقية في جامعة هوارد بواشنطن في سن 15 عاما فقط.
(سكاي نيوز)
وفاة روبرتا فلاك صاحبة أغنية &quot;كيلينغ مي سوفتلي&quot; عن 88 عاما
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