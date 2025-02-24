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فنون ومشاهير
أول إطلالة له بعد سقوط نظام الأسد.. شاهدوا ماذا قال الفنان علي الديك عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
24-02-2025
|
23:37
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شارك الفنان السوري علي الديك في برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة "الجديد"، وهو أول ظهور إعلامي له بعد سقوط النظام السوري.
وقال الديك، وهو كان معروف بقربه من النظام السابق: "أتمنى لسوريا التألق والإزدهار والأمن والسلام" ، مُشددا على ان سوريا قطعة من القلب وليس هناك أغلى منها في التاريخ" .
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ولفت إلى انه يتوقع أيضا أياما جميلة للبنان في الفترة المقبلة.
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