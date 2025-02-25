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فنون ومشاهير

الموت يؤلم ميشال حايك بأعز الناس (صورة)

Lebanon 24
25-02-2025 | 00:47
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توفيت يوم الأحد الماضي والدة ميشال حايك، السيدة جانيت شبلي نفّاع أرملة المرحوم حنا منصور الحايك.

وستُقام مراسم الدفن اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة الغابة العجائبية بيت شباب.
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تقبل التعازي اليوم الثلاثاء 25 شباط قبل الدفن وبعده وغدا الاربعاء 26 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة سيدة الغابة.



فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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