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فنون ومشاهير
ياسيمن صبري تقع في ورطة الحب مع ممثل لبناني شهير!
Lebanon 24
25-02-2025
|
04:00
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يبدأ عرض أولى حلقات الأعمال الرمضانية بعد أيام قليلة في منافسة قوية بين نجوم ونجمات الدراما العربية، وتحاول الممثلة المصرية ياسمين صبري حجز مكانها في المنافسة الرمضانية كل موسم، فماذا عن "اميرة " التي تشارك بها في السابق الرمضاني هذا العام؟
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ورطة أميرة
بشخصية "زينب "، الفتاة الطموحة التي تعمل "بائعة " في إحدى محلات الأزياء الشهيرة ولكن لذكائها وطموجها، نجحت أن تصل لمنصب كبير داخل الشركة وتمر الأحداث حتى تقابل المحامي "أسامة " ويجسده الممثل اللبناني نيكولا معوض الذي وقع في غرامها منذ الوهلة الأولى، ورغم أن زينب حاولت التهرب منه إلا أنها إستجابت لحبه وتزوجته ليكشف أسامة عن وجهه الحقيقي ويحاول تدميرها وتدمير طموحها، ولكنها تخرج من ورطتها وتبدأ رحلة إنتقام حتى تنجح في إستعادة حياتها ويدخل اسامة السجن بعد معرفة مصائبه.
مواعيد العرض
والمسلسل يشارك ببطولته وفاء عامر ومها نصار ونضال الشافعي، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية وسينتمي لدراما الـ 15 حلقة، على أن يتم عرضه في النصف الأول من رمضان عبر شاشة تلفزيون أبو ظبي ويتم عرضه عبر شاشة النهار في النصف الثاني من رمضان.(لها)
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