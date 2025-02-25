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فنون ومشاهير

كارمن لبس: "الجمهور سيكرهني".. وهذا السبب

Lebanon 24
25-02-2025 | 07:31
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كشفت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عن دورها في المسلسل السوري الجديد "تحت الأرض"، الذي تواصل تصوير مشاهدها فيه حاليا بين لبنان والإمارات العربية المتحدة، وتجسد، في أحداث القصة الدرامية التي تعود لعام 1900، شخصية درامية جديدة كليًا عليها.
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وأكدت كارمن في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنها تلعب شخصية ربة منزل متسلطة، تسيطر على زمام الأمور، حيث إن الكلمة النافذة لها على جميع أفراد الأسرة.

وأضافت قائلة: "الجمهور سيكرهني في الشخصية التي ألعبها في أحداث المسلسل، بسبب فظاظة الشخصية، لدي أربعة أبناء ذكور، وتدور الأحداث عام 1900، حيث السيدات جليسات المنزل لرعاية الأبناء والقيام بالواجبات المنزلية".


من جهة أخرى، شددت كارمن لبس على أن موضوع مسلسل "تحت الأرض" لا علاقة له بالسياسة على الإطلاق، لافتة النظر إلى مناقشته قصصا وموضوعات درامية اجتماعية مشوقة، دون أي صلة بالسياسة، على حد قولها.

يُشار إلى أن مسلسل "تحت الأرض" انضم قبل أيام قليلة لقائمة الأعمال الدرامية السورية، التي تقرر عرضها خلال موسم دراما رمضان المقبل، بعد سلسلة من الأزمات التي عصفت بالعديد منها، بسبب التغيرات التي شهدتها البلاد مؤخراً، ما أدى إلى وقف تصوير العديد من الأعمال. (ارم نيوز)
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