Advertisement

فنون ومشاهير

كانت خارج لبنان لحظة وفاة والدة زوجها.. هذا ما قالته نيكول سابا عن مها بيرقدار

Lebanon 24
25-02-2025 | 08:55
A-
A+
Doc-P-1325573-638760964158828504.jpg
Doc-P-1325573-638760964158828504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدّثت الفنانة نيكول سابا عن مها بيرقدار والدة زوجها الممثل يوسف الخال، وقالت إنّها كانت شخصيّة حكيمة، ومُقربّة جدّاً منها.
 
 
وأضافت سابا أنّ بيرقدار "شخصيّة ما بتتعوّض، وخسارة نخسر ناس بهيدي القيمة".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ نيكول كانت في مصر لحظة إعلان عائلة زوجها عن وفاة بيرقدار، وعادت إلى لبنان لتقف إلى جانب يوسف الخال في العزاء. (رصد لبنان 24)
 
 
 
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:15 | 2025-02-25
11:30 | 2025-02-25
10:23 | 2025-02-25
07:31 | 2025-02-25
06:31 | 2025-02-25
04:00 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24