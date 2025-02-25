كانت خارج لبنان لحظة وفاة والدة زوجها.. هذا ما قالته نيكول سابا عن مها بيرقدار

تحدّثت الفنانة نيكول سابا عن مها بيرقدار والدة زوجها الممثل يوسف الخال، وقالت إنّها كانت شخصيّة حكيمة، ومُقربّة جدّاً منها.

وأضافت سابا أنّ بيرقدار "شخصيّة ما بتتعوّض، وخسارة نخسر ناس بهيدي القيمة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ نيكول كانت في مصر لحظة إعلان عائلة زوجها عن وفاة بيرقدار، وعادت إلى لبنان لتقف إلى جانب يوسف الخال في العزاء. (رصد لبنان 24)