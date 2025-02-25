نهاية مؤثرة جدًا لعازفة كمان شهيرة.. هكذا توفيت! (صورة)

توفيت عازفة الكمان التركية الشابة لاتشين أكيول (18 عامًا) بطريقة مؤثرة، بسبب سائق متهور وضع حدًا لمسيرتها.وعلى الرغم من بقاء أعضاء من جسد أكيول حيةً لدى ثلاثة أشخاص آخرين بعد التبرع بها، فإن العازفة الصغيرة التي خطفت الأنظار على مستوى أوروبا قبل سنوات، فارقت عالم الموسيقى إلى الأبد.وكانت أكيول تقيم في سويسرا لدراسة الموسيقى هناك، بعد تخرجها من المدرسة الثانوية للموسيقى التابعة لجامعة التركية، لكنها عادت الشهر الماضي إلى تركيا بعد أن تعرضت لكسر في قدمها خلال التزلج على الثلج.

وبعد أيام قليلة من عودتها لمدينتها مرسين، صدمتها سيارة خلال عبورها للطريق من ممر مخصص للمشاة، لتسقط أرضًا وتتطاير عكازتها التي تستند عليها في المشي بسبب كسر قدمها.وبعد نحو أسبوعين من العلاج، أعلن الأطباء وفاتها دماغيًا، لتقرر عائلتها التبرع بأعضائها يوم 6 شباط الجاري.ومنذ يوم الحادث، أوقفت الشرطة السائق الذي دهسها، حيث يواجه تهمة التسبب بالوفاة عن طريق الإهمال المتعمد، لذلك سيحاكم وهو موقوف بناءً على طلب النيابة العامة.وحددت محكمة تركية في مدينة مرسين، يوم 17 آذار المقبل، موعدًا لأول جلسة استماع في القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة في المجتمع التركي الذي أحزنه وفاة عازفة الكمان بتلك الطريقة وعلى ممر المشاة.ويواجه السائق عقوبة السجن التي قد تصل إلى تسع سنوات وفق ما نقلت وسائل الإعلام التركية عن محامين متخصصين بهذا النوع من القضايا. (ارم نيوز)