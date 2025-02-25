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فنون ومشاهير
بعد غياب فنانة لبنانية شهيرة تعود للساحة.. نحافة ملحوظة وظهرت بجلسة تصوير مثيرة
Lebanon 24
25-02-2025
|
11:30
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شاركت الفنانة مي حريري مجموعة من الصور عبر حسابها ظهرت بها بجسم ممشوق يعيد الى الأذهان اطلالتها المميزة في التسعينيات.
وبإطلالة راقية، ارتدت مي فستانا أخضر اللون. وبدت وكأنها تستعيد لجلسة تصوير، ما أثار التساؤلات حول ما اذا كانت تحضر لعودة فنية جديدية بعد غياب طويل عن الأضواء.
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