فرح الزاهد تكشف عن خوضها تجربة فنية جديدة

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(لها)

كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن خوضها تجربة فنية جديدة عليها؛ وذلك من خلال دورها في مسلسل "أهل الخطايا"؛ الذي يقوم ببطولته الفنان جمال سليمان، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث يدور العمل حول قضايا الدجل والسحر والجرائم.وقالت فرح إن دورها في مسلسل "أهل الخطايا" تجربة جديدة عليها وخطوة مهمة في مسيرتها الفنية، حيث تبتعد ملامح الشخصية في العمل عن شخصيتها الحقيقية، معقبةً: "مشاركتي في "أهل الخطايا" بعيدة عن كل الأعمال اللي اشتغلتها، والشغل مع جمال سليمان فرق كتير في مشواري".أما عن مشاركتها في المسلسل فأكدت أن الجمهور سيتفاجأ بدورها خلال الأحداث ومن الصعب توقعه، قائلةً: "أنا من أولى المرشحات للدور، ورؤوف عبد العزيز المخرج قالي وأنا بقرأ الورق قلت فرح الزاهد وجمال سليمان هما اللي يعملوا الأدوار دي، ومش عارفة شاف فيّ إيه لأن الدور بعيد عني وعن ملامحي، وخايفة معرفش أعمله وده بسبب الشخصية، صعب تتوقع هي هتعمل إيه، الناس خمّنت إنها شريرة ومجرمة فهنشوف شخصية هند هتعمل إيه".