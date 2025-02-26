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فنون ومشاهير

سيدة تقوم بتهديدها.. هيفا وهبي غاضبة وتُقرر اللجوء إلى القضاء: ما حدا خصوا بحياتي (صورة)

Lebanon 24
26-02-2025 | 00:27
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خرجت الفنانة هيفا وهبي عن صمتها وهاجمت مروجي شائعات زواجها من ملك جمال لبنان من خلال نشر "ستوري" على صفحتها على تطبيق انستغرام.

ونفت هيفا ما تم تداوله عن زواجها، معلنة لجوئها الى القضاء، وكتبت: "صورة منذ بضع سنوات في إحدى المناسبات مع ملك جمال لبنان، لحد هون صورة وخبر عاديين".
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واضافت: "بس انتوا تماديتوا بالكلام وقلة الاحترام وزوجتوني الو ونشرتوا الخبر بالصورة وطبعاً وكالعادة ما نسيتوا ما تضيفوا التاتش تبعكن".

وتابعت وهبي: "خبر كاذب وياريت تفهموا لما ما رد على خزعبلاتكم لاني بحترم نفسي وبقرف منكن ومش بحترم أي حاد بجيب سيرة الناس بعشوائية وفوضوية وكذب وتلفيق اخبار وبالاخص اللي عامل فيها انه بينقل الخبر، (نقلاً عن)، انتوا بتبقوا اقبح من الخبر نفسو وانتوا بتساعدوا اللي بدسوا الاخبار بالخفي لترجعوا وتحكوا عنها بلؤم مبطن بالعلن بصيغة الإعلام، أنا لما شفت الموضوع راح لمحل مبالغ فيه حبيت اكتب هالكلمتين".

وأضافت: "وكمان في شي مهم، ما حدا خصوا بحياتي إذا تزوجت أو لأ، لما يكون في شي لازم الناس تعرفو، أنا بس الي بعلن عنه وبشفافية، بكفي تدخلوا بحياة الناس وتتعدوا على حريتهن، أنا ما بتدخل بحياة حدا والي بيعتدي عليي رح رد عليه بطريقة قانونية".

وكشفت الفنانة اللبنانية عن لجوئها الى القضاء: "وعلى سيرة المواضيع القانونية فقد باشر مكتب المحاماة ب‍دبي برفع دعوى على الي مسمي حاله اعلامي لبناني عايش بدبي هو واللي بيعمله مونتاج كل المحتوى الي بينزله عني بقنواته وصفحاته، وأيضاً حركت دعوى ضد سيدة تقوم بتهديدي بطريقة مستمرة بأذيتي إعلامياً إذا ما تجاوبت مع طلباتها الشاذة وبحوزتي كل اللي بيثبت هالشي".

وختمت: "وقد فرغ مكتب المحاماة كل رسائلها وصورها وفيديوهاتها اللي أرسلتها وأيضاً الصفحات الوهمية اللي تنشر فيها القدح والذم والأكاذيب في ملف يقدم إلى القضاء لإثبات الجرم، وشكراً، #قرف".






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