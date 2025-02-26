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فنون ومشاهير
للنساء فقط.. هذا ما ستفعله نانسي عجرم في هولندا وتجربة جديدة مع محمد صلاح
Lebanon 24
26-02-2025
|
02:47
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ستطل الفنانة نانسي عجرم على الجمهور بالموسم الرمضاني في حملة إعلانية ضخمة.
شركة إتصالات
فقد علمت "نواعم" أن نانسي عجرم ستقوم بتصوير حملة إعلانية ضخمة لصالح إحدى شركات الإتصالات الشهيرة خلال أيام ليتم عرضها عبر الشاشات التليفزيونية بالموسم الرمضاني، على أن يتم تصوير الإعلان في لندن خلال الساعات القادمة ، وستقدم نانسي من خلال الإعلان أغنية جديدة من ألحان " مدين " وسيشاركها الحملة الجديدة لاعب كرة القدم محمد صلاح سيشاركها الحملة وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجتمع فيها كل من نانسي عجرم ومحمد صلاح في حملة إعلانية واحدة.
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وشاركت نانسي في أكثر من حملة رمضانية خلال السنوات الأخيرة لصالح شركات الإتصالات حيث شاركت الفنان تامر حسني في حملة إعلانية ضخمة عام 2019 كما شاركت أمير كرارة في حملة أخرى عام 2021.
حفلة نسائي
وقد علمت "نواعم" أن نانسي عجرم وافقت على أن تحيي حفلاً نسائياً في هولندا بتاريخ 11 أيار المقبل بمناسبة عيد الأم حيث رفع شعار Mother’s day.(نواعم)
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