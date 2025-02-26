Advertisement

فنون ومشاهير

للنساء فقط.. هذا ما ستفعله نانسي عجرم في هولندا وتجربة جديدة مع محمد صلاح

Lebanon 24
26-02-2025 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1325918-638761600995877572.jpg
Doc-P-1325918-638761600995877572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ستطل الفنانة نانسي عجرم على الجمهور بالموسم الرمضاني في حملة إعلانية ضخمة.

شركة إتصالات
فقد علمت "نواعم" أن نانسي عجرم ستقوم بتصوير حملة إعلانية ضخمة لصالح إحدى شركات الإتصالات الشهيرة خلال أيام ليتم عرضها عبر الشاشات التليفزيونية بالموسم الرمضاني، على أن يتم تصوير الإعلان في لندن خلال الساعات القادمة ، وستقدم نانسي من خلال الإعلان أغنية جديدة من ألحان " مدين " وسيشاركها الحملة الجديدة لاعب كرة القدم محمد صلاح سيشاركها الحملة وتعتبر هذه المرة الثانية التي يجتمع فيها كل من نانسي عجرم ومحمد صلاح في حملة إعلانية واحدة.
Advertisement

وشاركت نانسي في أكثر من حملة رمضانية خلال السنوات الأخيرة لصالح شركات الإتصالات حيث شاركت الفنان تامر حسني في حملة إعلانية ضخمة عام 2019 كما شاركت أمير كرارة في حملة أخرى عام 2021.

حفلة نسائي
وقد علمت "نواعم" أن نانسي عجرم وافقت على أن تحيي حفلاً نسائياً في هولندا بتاريخ 11 أيار المقبل بمناسبة عيد الأم حيث رفع شعار Mother’s  day.(نواعم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:27 | 2025-02-26
03:50 | 2025-02-26
03:43 | 2025-02-26
03:06 | 2025-02-26
02:33 | 2025-02-26
02:30 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24