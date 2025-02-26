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فنون ومشاهير

"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)

Lebanon 24
26-02-2025 | 03:50
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تحدث الفنان جاد خليفة بكل جرأة خلال استضافته في برنامج "Walla لنكيف" عبر "الجديد" عن حياته الشخصية وتفاصيل شائكة مرّ به قبل فترة وادت إلى خسارته الكثير من المال.

وأكد خليفة أنه انفصل عن زوجته قبل نحو سنة، وعلق على الأمر بطريقة عفوية قائلاً: "ما أحلى الواحد يكون لحاله وحر، وبس 10 أشهر حاسس حالي أحسن وقادر اتنفس".
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واعترف جاد خلال اللقاء أنه خسر الكثير من أمواله بسبب القمار، وقال: "كل فنان بيلعب قمار وانا جربت لفترة بس تركت وما بقا لعبت لأنه خسرت كثير وهو دمار للانسان"، واستطرد قائلاً: "هلق انا مش مدمن على القمار بس جربت وتوقفت، ومش كل الفنانيين بيلعبوا قمار ولكن 75 بالمئة منهم يلعبون ولكن لا يعترفون بذلك".

وشدد خليفة على انه لم يعد يلعب قمار بعدما خسر الكثير من الاموال، وقال بعفوية: "خسرنا كثير خلص رح نبيع ثيابنا. وانا لو ما الكازينو كان معي كثير مصاري، والدليل انه ما خسرت شي بأزمة البنوك بلبنان لأن ما كان معي شي"، وتابع ممازحاً: "البنك بدو مني 100 دولار".(لها)

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