14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
12
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
26-02-2025
|
04:27
A-
A+
A+
A-
كشف النجم السوري محمود نصر تفاصيل عن حياته الشخصية ومسيرته الفنية خلال لقائه أخيراً في برنامج "كلام نواعم"، مؤكداً أن الارتباط والزواج ليس ضمن خططه في المرحلة الحالية.
وقال نصر: "لم أجد حتى الآن الشريكة التي تتوافق معي فكرياً وعاطفياً"، مشدداً على أن "الزواج بالنسبة لي يجب أن يكون نابعاً من قناعة تامة، وليس مجرد خطوة تقليدية".
Advertisement
وأضاف نصر أن "الاستقرار العاطفي لا يرتبط فقط بالارتباط بشخص آخر، بل يتطلب نضجاً وتوافقاً على مختلف المستويات، وهو ما لم يتحقق بالنسبة لي حتى الآن"، مؤكداً على أنه "دخلت في تجربة عاطفية باءت بالفشل، مما جعلني اؤجل الفكرة، وكل هذا تزامن مع الحرب في سوريا".
وتابع حديثه قائلاً: "بعد ذلك انشغلت في الاعمال الفنية، وركزت بشكل كبير على الأدوار واجتهدت كثيراً، ووصلت إلى مرحلة من النصوج جعلتني أفضل تأجيل خطوة الزواج حتى أكون مستعداً لها تماماً".
ولفت ايضاً إلى أن وجود اختلافات بين الشريكين أمر طبيعي، لكن لا بد أن تكون هناك نقطة تقاطع تجمعهما، وإلا فهناك خلل في العلاقة.
أما عن المواصفات التي يبحث عنها في شريكة حياته، اكد أنه "لا أمانع وجود بعض الاختلافات في الطباع، مثل ان اكون شخصاً مرتباً، بينما تكون شريكتي فوضوية أو العكس، وبالتالي من الممكن التعايش مع هذه الاختلافات".
ولفت إلى أن الغيرة تكون مقبولة طالما لم تصل إلى مرحلة الأذى، لأن الغيرة المفرطة قد تتحول إلى أمر سلبي وغير سليم للعلاقة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
12:15 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
15:27 | 2025-02-25
25/02/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
14:57 | 2025-02-25
25/02/2025 02:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة مثل والدتها.. ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون تنشر صورة وهي برفقة أمّها
Lebanon 24
جميلة مثل والدتها.. ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون تنشر صورة وهي برفقة أمّها
09:25 | 2025-02-25
25/02/2025 09:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:28 | 2025-02-26
توقيف ريهام سعيد في المطار... وهذا ما طلبته من سفارة بلادها
06:10 | 2025-02-26
هو داخل السجن... عائلة فنان معروف جدّاً تكشف حقيقة وفاته
03:50 | 2025-02-26
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:43 | 2025-02-26
بدت بغاية الجمال.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل حديث الجمهور ووالدتها تحتفل بعيد ميلادها (صورة)
03:06 | 2025-02-26
عانقته بحرارة.. نادين الراسي تلتقي بلاعب لبناني شهير وتعترف: "بحبك بس بتعملي سكري" (فيديو)
02:47 | 2025-02-26
للنساء فقط.. هذا ما ستفعله نانسي عجرم في هولندا وتجربة جديدة مع محمد صلاح
فيديو
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
26/02/2025 15:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 15:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
26/02/2025 15:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24