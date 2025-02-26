"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)

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كشف النجم السوري محمود نصر تفاصيل عن حياته الشخصية ومسيرته الفنية خلال لقائه أخيراً في برنامج "كلام نواعم"، مؤكداً أن الارتباط والزواج ليس ضمن خططه في المرحلة الحالية.وقال نصر: "لم أجد حتى الآن الشريكة التي تتوافق معي فكرياً وعاطفياً"، مشدداً على أن "الزواج بالنسبة لي يجب أن يكون نابعاً من قناعة تامة، وليس مجرد خطوة تقليدية".وأضاف نصر أن "الاستقرار العاطفي لا يرتبط فقط بالارتباط بشخص آخر، بل يتطلب نضجاً وتوافقاً على مختلف المستويات، وهو ما لم يتحقق بالنسبة لي حتى الآن"، مؤكداً على أنه "دخلت في تجربة عاطفية باءت بالفشل، مما جعلني اؤجل الفكرة، وكل هذا تزامن مع الحرب في سوريا".وتابع حديثه قائلاً: "بعد ذلك انشغلت في الاعمال الفنية، وركزت بشكل كبير على الأدوار واجتهدت كثيراً، ووصلت إلى مرحلة من النصوج جعلتني أفضل تأجيل خطوة الزواج حتى أكون مستعداً لها تماماً".ولفت ايضاً إلى أن وجود اختلافات بين الشريكين أمر طبيعي، لكن لا بد أن تكون هناك نقطة تقاطع تجمعهما، وإلا فهناك خلل في العلاقة.أما عن المواصفات التي يبحث عنها في شريكة حياته، اكد أنه "لا أمانع وجود بعض الاختلافات في الطباع، مثل ان اكون شخصاً مرتباً، بينما تكون شريكتي فوضوية أو العكس، وبالتالي من الممكن التعايش مع هذه الاختلافات".ولفت إلى أن الغيرة تكون مقبولة طالما لم تصل إلى مرحلة الأذى، لأن الغيرة المفرطة قد تتحول إلى أمر سلبي وغير سليم للعلاقة. (لها)