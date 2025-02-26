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فنون ومشاهير
خبر حزين.. وفاة فنان معروف بعد معاناة مع المرض
Lebanon 24
26-02-2025
|
11:42
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توفي المغني الأميركي روبرت جون، المعروف بأغنيته الشهيرة Sad Eyes، عن عمر يناهز 79 عامًا.
وأعلن ابنه مايكل بيدريك خبر الوفاة، دون الكشف عن السبب الرسمي، إلا أنه أشار إلى أن والده كان لا يزال يتعافى من أصيب بها قبل سنوات.
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وبدأ روبرت جون مسيرته الفنية منذ سن الثانية عشرة بأغنية White Bucks and Saddle Shoes، عام 1958، وحقق نجاحًا كبيرًا لاحقًا مع أغنية The Lion Sleeps Tonight، عام 1971.
كما قدم عدة أعمال بارزة مثل If You Don't Want My Love وHushabye، لكن أبرز محطاته كانت مع أغنية Sad Eyes، التي تصدرت قائمة Billboard Hot 100، عام 1979.
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