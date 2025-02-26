مُنِع من الكلام.. فنان يجري عملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية! (صورة)

خضع الفنان مصطفى حجاج لعملية جراحية في الحنجرة داخل أحد المستشفيات، إذ أوصى الأطباء بضرورة التزامه بالراحة التامة وتجنب التحدث أو إجهاد صوته.



ووفقًا لتقارير صحفية، أُجريت الجراحة الأربعاء، ويخضع حاليًا للملاحظة الطبية، فقد مُنِع من الكلام لمدة خمسة أيام بأمر الأطباء، مع التأكيد أن حالته الصحية مستقرة.

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