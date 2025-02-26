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فنون ومشاهير

مُنِع من الكلام.. فنان يجري عملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية! (صورة)

Lebanon 24
26-02-2025 | 16:21
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خضع الفنان مصطفى حجاج لعملية جراحية في الحنجرة داخل أحد المستشفيات، إذ أوصى الأطباء بضرورة التزامه بالراحة التامة وتجنب التحدث أو إجهاد صوته.

ووفقًا لتقارير صحفية، أُجريت الجراحة الأربعاء، ويخضع حاليًا للملاحظة الطبية، فقد مُنِع من الكلام لمدة خمسة أيام بأمر الأطباء، مع التأكيد أن حالته الصحية مستقرة.
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كان مصطفى حجاج قد طرح أخيرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "الناس غدارة" بالتعاون مع الفنان اللبناني جاد شويري. 

الأغنية أُصْدِرَت عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وتُعد أول عمل غنائي يجمع بين النجمين، فقد لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.
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