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فنون ومشاهير
بالأسماء.. هؤلاء ضحايا رامز جلال في رمضان 2025
Lebanon 24
26-02-2025
|
23:00
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مع اقتراب شهر رمضان 2025، يتأهب الجمهور لمتابعة برنامج المقالب الجديد "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ليكمل بذلك سلسلة برامجه التي بدأها عام 2011 وحققت نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.
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يعود رامز جلال هذا العام ببرنامج جديد تحت اسم "رامز إيلون مصر"، ضمن سلسلة البرامج الرمضانية التي تعرضها مجموعة قنوات MBC، والتي تحظى بمتابعة واسعة من المشاهدين منذ أكثر من عقد من الزمن. وقد تم الكشف عن البرومو الرسمي للبرنامج الذي يتضمن عددًا من الضحايا الذين سيقعون في مقالب رامز جلال هذا العام.
يستضيف برنامج "رامز إيلون مصر" مجموعة من أبرز الأسماء في مجالي الفن والرياضة، ومن بين ضيوف هذا العام:
- فيفي عبده
- حسام حسن
- نوال الزغبي
- محمد رجب
- أحمد فهمي
- نور النبوي
- أحمد العوضي
- مصطفى أبو سريع
- حسام حبيب
- محمد عبد الرحمن
- مصطفى غريب
- نور إيهاب
- إمام عاشور
- أشرف بن شرقي
- ناصر منسي
- دونجا
- طاهر محمد طاهر
- حاتم صلاح (فوشيا)
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