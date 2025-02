توفيت أمس الأربعاء الممثلة الأميركية ميشيل تراختنبرغ، المعروفة بدورها في مسلسل "Gossip Girl"، عن عمر يناهز 39 عاماً، وفقاً لما أكدته مصادر لـET.



وتم العثور على تراختنبرغ فاقدة للوعي في شقتها بمدينة نيويورك صباح أمس الأربعاء. ولا يتم التعامل مع وفاتها على أنها مشبوهة، حيث يُعتقد أنها فارقت الحياة لأسباب طبيعية. ومن المقرر أن يحدد الطب الشرعي سبب الوفاة بعد إجراء التشريح.

وبدأت ميشيل مسيرتها الفنية في هوليوود منذ الطفولة، حيث شاركت في مسلسل "The Adventures of Pete and Pete" الذي عُرض على قناة Nickelodeon في التسعينيات، ثم ظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في فيلم "Harriet the Spy" عام 1996. (LBCI)