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فنون ومشاهير

للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)

Lebanon 24
27-02-2025 | 02:31
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حلّ الاعلامي سامي كليب ضيفاً ضمن الحلقة الأخيرة من برنامج "الفصول الأربعة" بموسمه الاول عبر قناة "الجديد".

وعن شائعة زواجه من الممثلة السورية سوزان نجم الدين، قال كليب انه كان يتواجد في مؤتمر في روسيا حيث كانت هي أيضا والتقيا في حفلة هناك وقامت صديقة مشتركة بالتقاط صور لهما وهما يرقصان معا ومن هنا انطلقت الشائعة".
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وتابع كليب: "حينها قلت لسوزان يجب نفي هذه الشائعة الا انها أجابت خليا مش مشكلة"، علما انها كانت حينها لا تزال متزوجة، كما قال.
 
وكشف كليب انه يعيش حاليا قصة حب قد تتكلل بزواج.

وتحدث للمرة الأولى عن زواجه وانفصاله عن الاعلامية السورية الراحلة لونا الشبل، فقال: "تزوجنا بسرعة ولم يكن هناك معرفة سابقا وكانت علاقتنا أقرب إلى الإعجاب. نحن لم نعش فترة زواج حقيقية لأنني كنت أعمل في فرنسا وكانت هي تعمل في قناة "الجزيرة" فكنت أسافر أسبوعيا إلى قطر لمدة قصيرة.

وعن ردة فعله عقب وفاتها، قال كليب: "أنا عرفت الأمر من خلال الإعلام، لم أتأثر كثيرا لأن فترة زواجنا كانت قصيرة".

وتابع: "طريقة إقامة الجنازة يشي بشيئ ما بأن ثمة أمر غريب فالمراسم كان يجب ان تكون مختلفة لشخص كان مستشار الرئيس".

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