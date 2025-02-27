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فنون ومشاهير

خبر حزين.. العثور على نجم شهير وزوجته ميتَين داخل منزلهما (صور)

Lebanon 24
27-02-2025 | 04:51
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ذكرت وسائل إعلام أميركية عدّة اليوم الخميس انه تم العثور على الممثل الأميركي جين هاكمان وزوجته عازفة البيانو الكلاسيكية بيتسي أراكاوا متوفيين في منزلهما في سانتا في بولاية نيو مكسيكو.

ونقلًا عن وسائل إعلام عدّة، لم يحدّد مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا في سبب الوفاة، لكنه أكّد عدم العثور على أيّ دليل يشير إلى عمل إجرامي. وعند الاتصال به من قبل وكالة "فرانس برس"، لم يؤكّد المكتب هذه المعلومات على الفور.
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وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية، أفاد العمدة ميندوزا بأنهم لا يشتبهون في وجود تلاعب مدبر، من دون أن يقدم سبباً للوفاة أو يؤكد متى توفي الزوجان، قائلاً: "كل ما يمكنني قوله هو أننا في خضم تحقيق أولي في الوفاة، وننتظر الموافقة على مذكرة تفتيش. أريد أن أطمئن المجتمع والجيران إلى أنه لا يوجد خطر مباشر على أي شخص".

وجاء في بيان آخر، صادر عن مكتب مقاطعة "سانتا في": "لا يُشتبه في وجود تلاعب غير مقصود كعامل في هذه الوفيات، في هذا الوقت، ولكن لم يتم تحديد سبب الوفاة بدقة. هذا تحقيق نشط ومستمر من قبل مكتب عمدة مقاطعة سانتا في".

وامتدت مسيرة جين جاكمان المهنية لأكثر من ستة عقود، إذ فاز بعدد من الجوائز بما في ذلك جائزة الـ "أوسكار" لأفضل ممثل في عام 1972 عن دوره في فيلم "The French Connection". وفاز بجائزة الـ "أوسكار" لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Unforgiven". (النهار)

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