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فنون ومشاهير

أنغام تردّ على ماريتا الحلاني: "يا حبيبة قلبي"!

Lebanon 24
27-02-2025 | 05:08
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني عبر حسابها على إنستغرام "كوفر" أغنية "هو انت مين" للفنانة أنغام، وأرفقتها بتعليق:
"أحلى فنانة من جوا ومن برا" …بحبك!
لترد عليها أنغام قائلة:
"يا حبيبة قلبي.. بحبك يا أحلى البنات"

يُذكر أن ماريتا الحلاني من أشد المعجبين بصوت وفن الفنانة أنغام، وخاصة بألبومها الأخير "تيجي نسيب".

أما على الصعيد الفني، فقد كان آخر أعمال الحلاني أغنية "يا باشا" باللهجة المصرية، وهي تستعد في الفترة المقبلة لسلسلة من النشاطات الفنية.
 
 
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