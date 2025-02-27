بعد انفصاله عن زوجته: نجم يفاجئ الجميع بشكله! (صورة)

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أثار النجم الأميركي ويل سميث حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في عرض غنائي خلال حفل توزيع جوائز Premio Lo Nuestro في ميامي، حيث لفت شكله المختلف الأنظار. كان التركيز بشكل خاص على وجهه الذي بدا "منتفخًا"، مما دفع البعض للتساؤل حول ما إذا كان قد خضع لجراحة تجميلية.وفقًا لموقع "ديلي ميل"، فقد أشار العديد من رواد السوشال ميديا إلى أن وجه سميث كان يبدو "متيبسًا" و"منتفخًا". وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ميشيل جرين، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية، إن الممثل قد يكون قد استخدم حشوًا جلديًا لمحاربة آثار الشيخوخة والظهور بمظهر أكثر شبابًا. وأوضحت أن الحشوات الجلدية تستخدم عادة لتعويض الحجم المفقود في الوجه مع التقدم في العمر، لكن إذا تم استخدامها بشكل مبالغ فيه، فإن الشخص قد يظهر بشكل ممتلئ أو منتفخ.