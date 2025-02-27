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فنون ومشاهير

بعد انفصاله عن زوجته: نجم يفاجئ الجميع بشكله! (صورة)

Lebanon 24
27-02-2025 | 08:07
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أثار النجم الأميركي ويل سميث حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في عرض غنائي خلال حفل توزيع جوائز Premio Lo Nuestro في ميامي، حيث لفت شكله المختلف الأنظار. كان التركيز بشكل خاص على وجهه الذي بدا "منتفخًا"، مما دفع البعض للتساؤل حول ما إذا كان قد خضع لجراحة تجميلية.
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وفقًا لموقع "ديلي ميل"، فقد أشار العديد من رواد السوشال ميديا إلى أن وجه سميث كان يبدو "متيبسًا" و"منتفخًا". وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ميشيل جرين، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية، إن الممثل قد يكون قد استخدم حشوًا جلديًا لمحاربة آثار الشيخوخة والظهور بمظهر أكثر شبابًا. وأوضحت أن الحشوات الجلدية تستخدم عادة لتعويض الحجم المفقود في الوجه مع التقدم في العمر، لكن إذا تم استخدامها بشكل مبالغ فيه، فإن الشخص قد يظهر بشكل ممتلئ أو منتفخ.
 
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كما لفتت الدكتورة جرين إلى أن قرار سميث بتعزيز مظهره قد يكون ناتجًا عن تأثيرات نفسية بعد إعلان انفصاله عن زوجته جادا سميث، حيث قد يكون ذلك قد حفزه ليظهر بشكل أكثر شبابًا. 

على الرغم من الجدل الذي أثارته ملامحه، فإن سميث لم يعلق بشكل علني على الموضوع، مما ترك الجمهور في حيرة حول ما إذا كان قد خضع فعلاً لتلك الإجراءات التجميلية. (فوشيا)
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