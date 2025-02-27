في حفل الأوسكار... أجواء موسيقية مميزة ستضيفها أغاني "ويكد"

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في العام الفائت، حوّل فيلم "باربي" وأغنيته احتفال توزيع جوائز الأوسكار إلى حفلة كاريوكي كبيرة، أما هذه السنة، فيأمل منظمو الدورة السابعة والتسعين من المكافآت السينمائية العريقة في إضفاء أجواء مماثلة مع فيلم "ويكد".وحظي هذا الفيلم الكوميدي الموسيقي المتمحور على الساحرة في فيلم "ذي ويزرد اوف اوز" بشعبية كبيرة في الدول الأنغلوسكسونية، بفضل المسرحية التي عُرضت في "برودواي" قبل أكثر من عشرين عاما.ورُشّح فيلم "ويكد" في عشر فئات بينها أفضل فيلم.وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول المنتج التنفيذي للاحتفال راج كابور إن نجمتي الفيلم "أريانا غراندي وسينتيا إريفو ستطّلان على مسرحنا، وستكون هذه اللحظات من الأهم خلال الحدث". (...)وقد شهد اختيار هذا العرض الموسيقي جدلا، لأنّ أغاني فيلم "ويكد" لم تُكتب خصيصا لهذا العمل السينمائي وبالتالي هي غير مرشحة لنيل أوسكار.بالإضافة إلى أنّ جعل هذا العرض محطة رئيسية في الحفلة لا يتماشى مع التقاليد، فالأغاني المرشحة لجائزة أوسكار هي التي تضفي بالعادة أجواء موسيقية على الاحتفال.ولن يتم الأحد أداء الأغاني المتنافسة على الاوسكار مباشرة على المسرح، بل سيتم الاكتفاء بعرضها ضمن مقطع فيديو.ونددت المغنية وكاتبة الأغاني ديان وارن، وهي إحدى المرشحات لنيل أوسكار عن أغنيتها "ذي جورني" المخصصة لفيلم "ذي سيكس تريبل إيت"، بالقرار الذي وصفته "بغير المحترم قط".ويقول كابور "هذا العام، سنتيح المجال لعروض موسيقية مختلفة. إنها الدورة الـ97 لجوائز الأوسكار، لذا من الجيد إدخال تغيير بسيط".وعادة ما يتم اختيار اسماء مختلفة لتقديم احتفال الأوسكار، فبعد جيمي كيميل الذي تولى هذه المهمة أربع مرات، سيقدّم الحفلة هذه السنة كونان أوبراين. (...)ويقول كابور "مهما حدث في هذه القاعة خلال ليلة الأوسكار، أعتقد أن كونان سيكون معنا وسيكون قادرا على تلقف الوضع"، واعدا بأنّ مقدّم الحفلة الجديدة سيضفي لمسته الخاصة إلى الاحتفال.وستكرم جوائز الأوسكار هذه السنة عناصر الإطفاء في لوس أنجلوس التي دمرتها الحرائق في كانون الثاني ويتحدث كابور عن "لحظات مؤثرة جدا" ستُكرَّم خلالها "هذه المدينة التي نحبها" والمقاومة التي أظهرتها.ويُتوقَّع تكريم مختلف العاملين في القطاع السينمائي بينهم مَن يعملون خلف الكواليس والذين تأثروا بالحرائق. (...)