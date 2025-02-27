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بعد توقيفها في بيروت.. تطورات جديدة في قضية ريهام سعيد

Lebanon 24
27-02-2025 | 15:56
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في تطور جديد بقضية الاعلامية ريهام سعيد، جرى اليوم تحويلها إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، لبنان، ومن المتوقع أن يتم إخلاء سبيلها بعد انتهاء الجلسة.
يأتي هذا بعد توقيف سعيد في مطار رفيق الحريري الدولي فور وصولها إلى بيروت لحضور جلسة قضائية تتعلق بنزاعها مع نادر صعب.
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ووفقًا لمصادر قضائية، فإن توقيفها جاء بناءً على مذكرة غيابية صدرت بحقها في أكتوبر 2024 بعد تغيبها عن جلسات التحقيق التي حددها قاضي التحقيق نديم النشاف، على خلفية دعوى رفعها ضدها نادر صعب بتهمة التشهير والقدح والذم.
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