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فنون ومشاهير

ملكة جمال إلى السجن.. ما فعلته بمدير أعمالها "مروّع" (فيديو)

Lebanon 24
28-02-2025 | 00:34
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ألقت السلطات الأمنية في الجزائر أمس الخميس، القبض على ملكة جمال البلاد السابقة والمؤثرة وحيدة قروج، لتورطها في قضية اعتداء وتشهير.

وأطلت قروج في مقاطع المصوّرة، وهي تصفع رجلا وتبصق على وجهه وتلطمه على رأسه، بينما لم يرد الأخير الفعل وبدى وكأنه مستسلم منهار، ليتبين أنه مدير أعمالها، في مشاهد أثارت تفاعلا واسعا.
 
 
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وفي أعقاب انتشار المقطع، قامت بنشر فيديو آخر تنفي فيه اختطاف الضحية أو تهديده، إلا أن الشكوى التي رفعها المتضرر دفعت الجهات الأمنية للتحقيق، بالتنسيق مع النيابة المختصة.

 ومثلت قروج أمام محكمة الشراقة يوم الخميس، حيث صدر قرار بإيداعها الحبس المؤقت بسجن القليعة، في انتظار استكمال مجريات المحاكمة.
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