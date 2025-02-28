"نحنا جايين نقتلكن".. ممثلة سورية تعترف: تلقيت تهديدات بالقتل أنا وعائلتي

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تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فتحت قلبها، وكشفت عن جوانب جديدة من حياتها الخاصة والعامة، وذلك خلال استضافتها في برنامج "عندي سؤال"، تقديم الإعلامي محمد قيس على قناة "المشهد".وعن عودتها إلى سوريا، أكدت فواخرجي أنها تعتبر سوريا وطنها الأم، وأنه لا أحد يمكنه منعها من العودة إلى وطنها. ورغم الأحداث الصعبة التي مرت بها البلاد، قالت سلاف: سوريا بلدي، وما حدا بيمنعني فوت على بلدي، وليش أصلا، وأنا بمـوت بلا سـوريا.