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فنون ومشاهير

"نحنا جايين نقتلكن".. ممثلة سورية تعترف: تلقيت تهديدات بالقتل أنا وعائلتي

Lebanon 24
28-02-2025 | 01:32
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تصدرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فتحت قلبها، وكشفت عن جوانب جديدة من حياتها الخاصة والعامة، وذلك  خلال استضافتها في برنامج "عندي سؤال"، تقديم الإعلامي محمد قيس على قناة "المشهد".
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وعن عودتها إلى سوريا، أكدت فواخرجي أنها تعتبر سوريا وطنها الأم، وأنه لا أحد يمكنه منعها من العودة إلى وطنها. ورغم الأحداث الصعبة التي مرت بها البلاد، قالت سلاف: سوريا بلدي، وما حدا بيمنعني فوت على بلدي، وليش أصلا، وأنا بمـوت بلا سـوريا.

 
كما كشفت إنها تلقت تهديدات بالقتل هي وعائلتها، وأضافت: وصلني لوكيشن بيتي، وقالولي: نحنا جايين نقتلكن، مشيرة إلى الخوف الكبير الذي عاشت فيه.

وعلقت الفنانة:  أنا كنت عم إحكي مع أخي ورفيقتي عم وصّيهم على ابني حمزة اللي مسافر؛ لأنو أيقنت إنو أنا ووائل وابني علي حنموت. (فوشيا)
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