"بشار الأسد رجل شريف".. ممثلة سورية تثير الجدل بعد تصريحاتها

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تصدر اسم النجمة السورية سلاف فواخرجي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها المثيرة للجدل التي أدلت بها حول علاقتها بالرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات ضدها.وأشارت فواخرجي إلى أنها قابلت بشار الأسد أربع مرات، موضحة أن اللقاءين الأولين كانا في مناسبات فنية مشتركة، بينما كان اللقاءان الآخران شخصيين، أحدهما بمفردها والآخر برفقة زوجها وائل رمضان. وذكرت أن اللقاءات كانت حول الفن، واصفة بشار الأسد بـ"الرجل الشريف" وأكدت أنها لا تزال تعتبره كذلك "إلى أن يظهر عكس ذلك".وأوضحت الممثلة السورية أن بشار الأسد كان "رجلًا محترمًا، مهذبًا وبسيطًا"، مضيفة أنه سمح لها بالدخول إلى قاعة الاجتماعات قبله في إحدى اللقاءات. كما أكدت أنها طلبت منه رفع سن الحضانة للأم، وقد استجاب لذلك وأصدر قرارًا بناء على طلبها، مشيرة إلى أنها تقدّر ذلك منه.وفيما يتعلق بالانتهاكات التي جرت في البلاد، أكدت فواخرجي أن بشار الأسد لم يكن مسؤولًا شخصيًا عن المجازر، قائلة إن الرئيس "لا يعرف ما يفعله رجاله في محيطه". وأضافت أن إذا لم يكن على دراية بما يحدث، فهذا يعني أن المشكلة كبيرة ولا يستحق أن يكون رئيسًا.وعن هروب بشار الأسد إلى روسيا، قالت فواخرجي إنها لا تعلم إن كان قد هرب من نفسه أو أجبر على الهروب، مؤكدة أنها كانت تتمنى لو استشهد بدلاً من أن يعيش ليُسجل في التاريخ بهذا الشكل.وفي ختام حديثها، أكدت سلاف فواخرجي أنها مع محاكمة بشار الأسد إذا كان يستحق ذلك، شريطة أن تتوافر محكمة عادلة وقضاء نزيه. (العربية)