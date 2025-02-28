Advertisement

فنون ومشاهير

بعد وفاة ممثل معروف جدّاً وزوجته داخل منزلهما... هذا ما كشفته التحقيقات

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1327086-638763416509758100.jpg
Doc-P-1327086-638763416509758100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل المحققون البحث عن إجابات بعد العثور على جين هاكمان، الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته عازفة البيانو الكلاسيكية بيتسي أراكاوا، ميتين في منزلهما في ظروف "مريبة".

وعثر عامل صيانة على جثتي الزوجين في منزلهما، الأربعاء الماضي، إلى جانب أحد كلابهما الثلاثة، الذي عُثر عليه ميتا أيضا.
Advertisement

وكان الباب الأمامي للمنزل مفتوحا، على الرغم من أن مكتب عمدة مقاطعة سانتا فيه أدان ميندوزا قال إنه لم تكن هناك علامات على وجود جريمة، ولا يوجد دليل واضح على تسرب غاز أو تسمم بأول أكسيد الكربون، لكن بحسب صحيفة "الغارديان" المشهد كان غريبا بما يكفي لدرجة أن مكتب العمدة طلب مذكرة تفتيش مساء الأربعاء.

وبحسب السلطات فإن هاكمان البالغ من العمر 95 عاما بدا وكأنه سقط في مدخل، وتم العثور على عصا في مكان قريب منه.

وتم العثور على أراكاوا البالغة من العمر 65 عامًا في حمام في الطابق العلوي مع زجاجة دواء مفتوحة وحبوب مبعثرة على سطح قريب.

وكشف أمر تفتيش حصلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على نسخة منه أن أراكاوا عُثر عليها متحللة مع انتفاخ على وجهها ويديها وقدميها، كما ظهرت على هاكمان نفس علامات التحلل.

وقال ميندوزا: "لم يكن هناك أي مؤشر على صراع. لم يكن هناك أي مؤشر على وجود أي شيء مفقود من المنزل أو مضطرب. كما تعلمون، سيكون هذا مؤشراً على وقوع جريمة".

وفي مؤتمر صحفي، قال إن الزوجين "توفيا منذ فترة طويلة"، لكنه لم يستطع تحديد المدة الدقيقة لذلك.

وفي الوقت عينه، يحاول مكتب العمدة تحديد آخر مرة كان فيها أي شخص على اتصال بهاكمان وأراكاوا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:42 | 2025-02-28
06:59 | 2025-02-28
04:26 | 2025-02-28
03:06 | 2025-02-28
01:32 | 2025-02-28
00:34 | 2025-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24