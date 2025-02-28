بعد وفاة ممثل معروف جدّاً وزوجته داخل منزلهما... هذا ما كشفته التحقيقات

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يواصل المحققون البحث عن إجابات بعد العثور على جين هاكمان، الحائز على جائزة الأوسكار وزوجته عازفة البيانو الكلاسيكية بيتسي أراكاوا، ميتين في منزلهما في ظروف "مريبة".وعثر عامل صيانة على جثتي الزوجين في منزلهما، الأربعاء الماضي، إلى جانب أحد كلابهما الثلاثة، الذي عُثر عليه ميتا أيضا.وكان الباب الأمامي للمنزل مفتوحا، على الرغم من أن مكتب عمدة مقاطعة سانتا فيه أدان ميندوزا قال إنه لم تكن هناك علامات على وجود جريمة، ولا يوجد دليل واضح على تسرب غاز أو تسمم بأول أكسيد الكربون، لكن بحسب صحيفة "الغارديان" المشهد كان غريبا بما يكفي لدرجة أن مكتب العمدة طلب مذكرة تفتيش مساء الأربعاء.وبحسب السلطات فإن هاكمان البالغ من العمر 95 عاما بدا وكأنه سقط في مدخل، وتم العثور على عصا في مكان قريب منه.وتم العثور على أراكاوا البالغة من العمر 65 عامًا في حمام في الطابق العلوي مع زجاجة دواء مفتوحة وحبوب مبعثرة على سطح قريب.وكشف أمر تفتيش حصلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على نسخة منه أن أراكاوا عُثر عليها متحللة مع انتفاخ على وجهها ويديها وقدميها، كما ظهرت على هاكمان نفس علامات التحلل.وقال ميندوزا: "لم يكن هناك أي مؤشر على صراع. لم يكن هناك أي مؤشر على وجود أي شيء مفقود من المنزل أو مضطرب. كما تعلمون، سيكون هذا مؤشراً على وقوع جريمة".وفي مؤتمر صحفي، قال إن الزوجين "توفيا منذ فترة طويلة"، لكنه لم يستطع تحديد المدة الدقيقة لذلك.وفي الوقت عينه، يحاول مكتب العمدة تحديد آخر مرة كان فيها أي شخص على اتصال بهاكمان وأراكاوا. (سكاي نيوز)