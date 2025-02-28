فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للسحر من أحد المقربين.. اليكم هويتها

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كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال تصريحات صحافية، عن تعرّضها للسحر من أحد المقربين منها، خلال إحدى فترات حياتها، كما ردت على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب أدائها لدور راقصة خلال عمل فني في شهر رمضان.خلال تصريحاتها، أشارت رانيا يوسف الى أنها لم تلجأ الى الشيوخ لإبطال مفعول السحر، وقالت عن هذا: "اتعرضت للسحر من ناس مقربين ليا، ومرحتش لشيوخ واكتفيت بتشغيل القرآن الكريم في البيت فقط".ردت أيضًا رانيا يوسف على الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الماضية؛ بسبب تقديمها لدور راقصة خلال عمل فني في رمضان، قائلة: "مي عمر هترقص زيي في رمضان، إحنا لابسين بدل رقص مش صريحة دي جلابية، بس أنا مبسوطة إن بدل ما أشيل الشتيمة لوحدي في رمضان، مي هتتشتم معايا، وتخف الشتيمة عني شوية". في إشارة إلى الدور الذي تقوم بأدائه مواطنتها الفنانة، مي عمر، التي تلعب دور راقصة خلال أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد "إش إش"، والذي تنافس به خلال ماراثون دراما رمضان 2025.سابقًا، كشفت رانيا يوسف عن بعض الأمور الشخصية، والتي يخص بعضها علاقتها بأسرتها وبناتها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "ريما وحكاويها". خلال لقائها، تحدثت رانيا يوسف عن علاقتها بوالدتها، وكشفت عن بعض أسباب توتر العلاقة بينهما، حيث قالت عن هذا: "حتى اليوم نواجه أنا وأمي بعض التوتر في علاقتنا.. هي ترى طيلة الوقت أنني مِلكها، ومن ثم عليّ أن أسمع كلامها، دون الاعتراض أو إبداء رأي مختلف.. أنا أرفض، وأقول لا، من دونِ إبداء أسباب، وإن حدث نقاش نصطدم ببعضنا البعض، ولذلك التزم الصمت في أحيانٍ كثيرة". (ليالينا)