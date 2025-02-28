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فنون ومشاهير

والد أحلام الشامسي الفنان الشعبي في فيديو نادر

Lebanon 24
28-02-2025 | 15:10
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لا يدرك الكثيرون أن والد النجمة أحلام الشامسي، فنان أيضاً، وهو الراحل علي بن هزيم الشامسي الذي نشرت صورته في مرة نادرة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار دعوتها له بالرحمة، إلى جانب دعائها لوالدتها بطول العمر.
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وقالت المطربة الخليجية تعقيباً على الصورة في حسابها الرسمي على موقع "إكس" حينئذ: "اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضه من رياض الجنه واجعل هذه الايام المبروكه خير ايامه واحسنها يارحيم واكتب طوله العمر ل والدتي وعائلتي واحبائي يارب جمعة مباركة ".

يُذكر أن الفنانة الإماراتية اسمها الحقيقي "ميثاء"، وأطلق والدها عليها اسمها الحالي تيمناً بطبيبة مصرية قامت بإسعافها وهي رضيعة بعد إصابتها بجرح خطير أصاب جبينها عندما سقطت من يديّ أختها.
 



وتأثرت أحلام كثيراً في طفولتها وشبابها بوالدها الذي عارض دخولها مجال الغناء بعد أن كانت تدرس الشريعة الإسلامية، وقالت في تصريحات صحفية إنها تحفظ الكثير من أجزاء القرآن، وإنها كانت تقوم بتدريسه تزامناً مع دراستها الجامعية بسبب ضائقة مادية مرت بها عائلتها عقب وفاة والدها.


وبدأت أحلام مسيرتها الفنية في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، ولكن أولى ألبوماتها الغنائية كان عام 1995، وحمل اسم "أحبك موت".

وحققت أحلام نجاحات كبيرة في الخليج بألبومها الأول، وطرحت في العام التالي ألبومهاً آخر بعنوان "مع السلامة".

وتُعرف أحلام بلقب "الملكة" و"فنانة الخليج الأولى"، واللقب الأخير منحه لها الفنان السعودي الكبير محمد عبده.

تزوجت الفنانة الخليجية في 2003 من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، ولها 3 أبناء هم فاهد، فاطمة، ولولوة. (لها)
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