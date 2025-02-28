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فنون ومشاهير

الموت يفجع الفنانة جميلة عوض بحادث أليم.. هكذا علّق والدها

Lebanon 24
28-02-2025 | 23:00
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فُجعت الفنانة جميلة عوض بوفاة ابن خالتها أدهم أحمد الجعلي الذي نعاه والدها المخرج عادل عوض كاشفاً وفاته بحادث أليم.

وكتب عوض في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "وفاة ابني الغالي أدهم أحمد الجعلي، ابن أخت راندا عوض وابن خالة جميلة عادل عوض".
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وأضاف عن تفاصيل الدفن والعزاء: "إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بشيراتون"، موضحاً أن "العزاء سيُقام، يوم الأحد المقبل، في نفس المسجد بعد صلاة العشاء".

ونعت الممثلة المصرية فقيدها قائلةً: "إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة على ابن خالتي وأخي أدهم الجعلي، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بالشيراتون".

وعلى الصعيد الفني، تنتظر جميلة عوض عرض مسلسلها "أفلاطوني"، المكوّن من 15 حلقة، وتعود به الى الأدوار الرومانسية بعد دورها المميز في فيلم "هيبتا".

وكانت جميلة عوض قد بدأت تصوير العمل الدرامي، عقب زواجها في حزيران الماضي من المونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ونشرت صوراً من شهر العسل في فرنسا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام". (لها)
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