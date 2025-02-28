15
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الموت يفجع الفنانة جميلة عوض بحادث أليم.. هكذا علّق والدها
Lebanon 24
28-02-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فُجعت الفنانة جميلة عوض بوفاة ابن خالتها أدهم أحمد الجعلي الذي نعاه والدها المخرج عادل عوض كاشفاً وفاته بحادث أليم.
وكتب عوض في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "وفاة ابني الغالي أدهم أحمد الجعلي، ابن أخت راندا عوض وابن خالة جميلة عادل عوض".
Advertisement
وأضاف عن تفاصيل الدفن والعزاء: "إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بشيراتون"، موضحاً أن "العزاء سيُقام، يوم الأحد المقبل، في نفس المسجد بعد صلاة العشاء".
ونعت الممثلة المصرية فقيدها قائلةً: "إن شاء الله ستُقام صلاة الجنازة على ابن خالتي وأخي أدهم الجعلي، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، في مسجد الصديق بالشيراتون".
وعلى الصعيد الفني، تنتظر جميلة عوض عرض مسلسلها "أفلاطوني"، المكوّن من 15 حلقة، وتعود به الى الأدوار الرومانسية بعد دورها المميز في فيلم "هيبتا".
وكانت جميلة عوض قد بدأت تصوير العمل الدرامي، عقب زواجها في حزيران الماضي من المونتير أحمد حافظ في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ونشرت صوراً من شهر العسل في فرنسا عبر حسابها الخاص في "إنستغرام". (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو يكشف أمكنة استخدمها نصرالله.. مفاجآت جديدة!
Lebanon 24
فيديو يكشف أمكنة استخدمها نصرالله.. مفاجآت جديدة!
14:34 | 2025-02-28
28/02/2025 02:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
10:00 | 2025-02-28
28/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
02:52 | 2025-02-28
28/02/2025 02:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
Lebanon 24
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
15:00 | 2025-02-28
28/02/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
10:20 | 2025-02-28
28/02/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:43 | 2025-03-01
على ظهر جمل.. هكذا افتتح وسام حنا برنامج "أكرم من مين" في بداية شهر رمضان (فيديو)
00:15 | 2025-03-01
جميلة وتشبهها.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بطريقة مؤثرة (صور)
15:10 | 2025-02-28
والد أحلام الشامسي الفنان الشعبي في فيديو نادر
14:47 | 2025-02-28
"كل سنة وانتم طيبين".. نيكول سابا تشارك صورتين لها بالنقاب وتعايد محبيها بحلول شهر رمضان المبارك
14:09 | 2025-02-28
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للسحر من أحد المقربين.. اليكم هويتها
09:54 | 2025-02-28
خلال حفله في دبي... شاهدوا ما فعله أحد المعجبين بزياد برجي على المسرح! (فيديو)
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
20:47 | 2025-02-28
01/03/2025 09:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
01/03/2025 09:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
01/03/2025 09:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24