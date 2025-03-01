16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد توقيفه في مطار بيروت.. أول تعليق من الفنان آدم هذا ما قاله (صورة)
Lebanon 24
01-03-2025
|
02:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشغل مسألة توقيف الفنان اللبناني آدم في مطار بيروت اهتمام محبيه، ولكنه تمكن من طمأنتهم من خلال تعليق مقتضب نشره عبر السوشيال ميديا عبارة عن تهنئة بحلول شهر رمضان.
وأفادت المعلومات أن توقيف آدم جاء بناءً على قضية قديمة ومنتهية، ولكن محاميه لم يتابع الملف لإزالة إشارة التوقيف، وعلى الفور تم حل المسألة العالقة وأفرج عنه، بحسب مدير أعماله.
Advertisement
وفي أول تعليق له بعد حل المشكلة، شارك آدم متابعيه على السوشيال ميديا بتغريدة كتب فيها "كل عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية شهر خير وبركة للجميع. رمضان مبارك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على سؤاله عما حصل معه وعن الأسباب، متمنيين له السلامة والطمأنينة في حياته الشخصية، ولكن آدم تجاهل الأمر وحافظ على صمته ولم يعلق على ما حصل معه بشكل نهائي.
وكانت القوى الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، أوقفت آدم تنفيذاً لمذكرة قضائية صادرة بحقه. وكانت المعلومات الأولية بأن خلفية مذكرة التوقيف المعممة ترتبط بجلسة لم يتبلغ بها.
وسبق أن أوقفت القوى الأمنية سابقاً آدم في عام 2019 بعدما اتهمته الشابة السورية المثيرة للجدل على السوشيال ميديا أنجي خوري بخطفها بعد الاستعانة بثلاثة شبّان والاعتداء عليها بالضّرب، ما أسفر عن إصابات عديدة بأماكن متفرّقة في جسدها وكشفت خلال الفيديو حينها عن تلك الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها.(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو يكشف أمكنة استخدمها نصرالله.. مفاجآت جديدة!
Lebanon 24
فيديو يكشف أمكنة استخدمها نصرالله.. مفاجآت جديدة!
14:34 | 2025-02-28
28/02/2025 02:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
Lebanon 24
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
15:00 | 2025-02-28
28/02/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
10:00 | 2025-02-28
28/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
10:20 | 2025-02-28
28/02/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسم "يتقدّم" لتولي قيادة الجيش.. من هو؟
Lebanon 24
إسم "يتقدّم" لتولي قيادة الجيش.. من هو؟
16:12 | 2025-02-28
28/02/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:09 | 2025-03-01
زوجة تيم حسن الإعلامية وفاء الكيلاني تروّج لعمله الرمضاني.. شاهدوا ماذا فعلت (صور)
03:45 | 2025-03-01
سقط عن ظهر الحصان وتعرّض لإصابات قوية.. هذا ما حصل مع باسم ياخور في لبنان
03:41 | 2025-03-01
بعد تصريحاتها المُثيرة للجدل.. فنانة سورية شهيرة تُهاجم سلاف فواخرجي: "كاذبة" (صورة)
02:52 | 2025-03-01
"في رمضان عيب".. الجمهور يُهاجم مقدمة برنامج "قسمة ونصيب" ريتا حرب لهذا السبب (فيديو)
01:43 | 2025-03-01
على ظهر جمل.. هكذا افتتح وسام حنا برنامج "أكرم من مين" في بداية شهر رمضان (فيديو)
00:15 | 2025-03-01
جميلة وتشبهها.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها بطريقة مؤثرة (صور)
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
01/03/2025 11:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
01/03/2025 11:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
01/03/2025 11:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24