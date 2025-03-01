Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تصريحاتها المُثيرة للجدل.. فنانة سورية شهيرة تُهاجم سلاف فواخرجي: "كاذبة" (صورة)

Lebanon 24
01-03-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1327481-638764227389508417.jpg
Doc-P-1327481-638764227389508417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة السورية يارا صبري منشورًا مؤثرًا على حسابها الشخصي بمنصة إنستغرام، كرّمت فيه ذكرى الراحلة مي سكاف، الممثلة السورية التي تُوفيت عام 2021، وذلك في رد غير مباشر على زميلتها الفنانة سلاف فواخرجي. 

وكتبت يارا: "سلام لروحك الحرة يا مي سكاف، اسمك مكتوب بحروف من ذهب لآخر الزمن... يا ابنة سوريا العظيمة، سلام".  
 
 
Advertisement
 
واختارت صبري الرد على فواخرجي من خلال استحضار ذكرى مي سكاف، التي تُعتبر أيقونة الثورة السورية، وذلك بعدما صرحت فواخرجي ان سكاف لم يتم اعتقالها من قبل النظام السوري.
 
 
من جهتها، وصفت الممثلة والمخرجة ليلى عواد فواخرجي بالكاذبة. وكتبت في تغريدة على حسابها في منصة إكس أمس الجمعة "دولتك ما احتضنت الفنانين المعارضين واعتقلت كتير منهم!".

كما أكدت أنها تعرضت للاعتقال والسجن 16 شهرا. وذكّرت بغيرها من الفنانين الذين تعرضوا لانتهاكات النظام السابق، لافتة إلى أن سمر كوكش سجنت أكثر من 3 سنوات، فيما لا يزال الغموض يلف مصير زكي كورديللو وابنه مهيار.

كذلك، أشارت أيضا إلى أن الفنان الكبير علي فرزات تعرض لاعتداء دائم، فيما مات "المونتير" هشام موصللي تحت التعذيب، وفق قولها.



وأثارت المقابلة الأخيرة لفواخرجي الكثير من الضجة والجدل بسبب تصريحاتها عن الثورة والنظام السابق وعلاقتها بالرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:17 | 2025-03-01
04:49 | 2025-03-01
04:40 | 2025-03-01
04:36 | 2025-03-01
04:09 | 2025-03-01
03:45 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24