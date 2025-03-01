بعد تصريحاتها المُثيرة للجدل.. فنانة سورية شهيرة تُهاجم سلاف فواخرجي: "كاذبة" (صورة)

نشرت الفنانة السورية يارا صبري منشورًا مؤثرًا على حسابها الشخصي بمنصة إنستغرام، كرّمت فيه ذكرى الراحلة مي سكاف، الممثلة السورية التي تُوفيت عام 2021، وذلك في رد غير مباشر على زميلتها الفنانة سلاف فواخرجي.
وكتبت يارا: "سلام لروحك الحرة يا مي سكاف، اسمك مكتوب بحروف من ذهب لآخر الزمن... يا ابنة سوريا العظيمة، سلام".
واختارت صبري الرد على فواخرجي من خلال استحضار ذكرى مي سكاف، التي تُعتبر أيقونة الثورة السورية، وذلك بعدما صرحت فواخرجي ان سكاف لم يتم اعتقالها من قبل النظام السوري.
من جهتها، وصفت الممثلة والمخرجة ليلى عواد فواخرجي بالكاذبة. وكتبت في تغريدة على حسابها في منصة إكس أمس الجمعة "دولتك ما احتضنت الفنانين المعارضين واعتقلت كتير منهم!".
كما أكدت أنها تعرضت للاعتقال والسجن 16 شهرا. وذكّرت بغيرها من الفنانين الذين تعرضوا لانتهاكات النظام السابق، لافتة إلى أن سمر كوكش سجنت أكثر من 3 سنوات، فيما لا يزال الغموض يلف مصير زكي كورديللو وابنه مهيار.
كذلك، أشارت أيضا إلى أن الفنان الكبير علي فرزات تعرض لاعتداء دائم، فيما مات "المونتير" هشام موصللي تحت التعذيب، وفق قولها.
وأثارت المقابلة الأخيرة لفواخرجي الكثير من الضجة والجدل بسبب تصريحاتها عن الثورة والنظام السابق وعلاقتها بالرئيس المخلوع بشار الأسد وزوجته وشقيقه ماهر.