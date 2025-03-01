تم توقيفه.. مسلسل "قيصر" يغضب الجمهور السوري!

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أصدرت لجنة حكومية في سوريا بياناً يقضي بتوقيف تصوير مسلسل "قيصر" بعد أيام قليلة من انطلاقه.ومع انتشار خبر تصوير هذا المسلسل، شنّ السوريون حملة كبيرة لايقافه، وعلى الفور تفاعلت اللجنة الوطنية للدراما، وأعلنت عن إيقاف تصوير مسلسل "قيصر" بشكل مؤقت، وجاء في بيان: "انطلاقاً من التزامنا برأي شعبنا واحترام تطلعاته، فقد تقرر إيقاف تصوير المسلسل مؤقتاً حتى يتم تغيير اسمه وإعادة النظر في قائمة المشاركين فيه".وأضافت اللجنة: "نؤكد أن المحتوى الدرامي للعمل لا يتناول قضية قيصر المعروفة عالمياً، والتي تمس ضمير وإنسان كل سوري حر، وإنما يحمل طابعاً درامياً مختلفاً لا يمت لهذه القضية بصلة".وصدر البيان بعد ساعات من بيان فريد المذهان، المصور العسكري الذي سرب آلاف الصور، وقال في تغريدة على "أكس": "بيان للرأي العام. إلى جميع السوريين والسوريات، أنا أخوكم فريد المذهان، المعروف باسم "قيصر"، أصرح لكم بأنني لغاية هذا التاريخ لم أسمح أو أفوض كما لم أعط أي موافقة، لا شفهية ولا مكتوبة، بهدف إنتاج أي عمل إبداعي ، تلفزيوني أو سينمائي يتناول قصة قيصر أو يحمل هذا الاسم".وأضاف: "قيصر هو ايقونة وجزء من تاريخ سوريا العظيمة. واي استخدام لهذا الاسم من اعمال ابداعية سورية ام عربية او اجنبية تقع مسؤوليته على عاتق المستخدمين".كما اعتذرت الشركة المنتجة للمسلسل عن الجدل الذي تسببت به، وقالت إنها ستعدل اسم المسلسل وتعيد النظر في طاقم التمثيل.يذكر أن المذهان، الذي عرف لسنوات باسم "قيصر"، كان كشف الشهر الماضي فقط عن هويته الحقيقية بعد تسريب 55 ألف صورة توثّق الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون السورية.وقد صدر قانون أميركي حمل اسمه "قيصر" سنة 2020، يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري السابق، مستندا إلى وثائق قيصر وصوره.(لها)