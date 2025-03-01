16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أطلت وهي تبكي وتستغيث.. الفاشينيستا الشهيرة تُثير الجدل: شرطة دبي تبتزني
Lebanon 24
01-03-2025
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بضجة كبيرة بعد ظهورها على تطبيق "سناب شات" وهي تبكي وتشتكي من معاناتها مع السفر، وكشفت أنها حاولت التخلص من حياتها بعد تعرضها للظلم في الإمارات.
ووجهت الشابة الكويتية نداء استغاثة إلى حاكم دبي من خلال مجموعة من الرسائل التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على سناب شات وكتبت: "لقد تم منعي ظلماً من السفر إلى دبي منذ عامين إنه رمضان أريد أن أرى بلدي وعائلتي. كانت الامارات العربية المتحدة موطني دائماً، بنيت حياتي كلها هنا ولدي 3 شركات و5 منازل، وكانت ابنتي تدرس خلال السنوات الثلاث الماضية واتخذ والدي المتقاعد من دبي موطناً له للتقاعد لكن الآن أشعر أن هذا المكان لم يعد موطني فأنا ضحية فساد شرطة دبي التي تبتزني بمبلغ 500 ألف درهم".
Advertisement
ورغم انها لم تكشف تفاصيل إضافية عما يحصل معها، شاركت الاعلامية مي العيدان فيديو روان وهي تبكي وسألت عما يحصل معها ليرد متابعيها بأن "القضية تعود الى فترة وادعوا يأن روان ظهرت في وقت سابق على التيك توك وهي تذم بقوانين الدولة الاماراتية والقضاء فيها وطالبت بالسماح لها بالعودة الى حياتها في دبي".
وظهرت روان في مقطع الفيديو وهي تبكي وتقول: "أنا الشخص الواقعي الحقيقي، فكرت إنه أنا أذبح نفسي بسبب الظلم اللي شوفته، لو قولت إيه للي عملته فيا سلطة دبي، لكن اللي صاير من سنتين مش أوكيه. لو أنا عملت حاجة اوكيه أستحق، إذا فيه موظفون معينون غلطوا لازم يتحاسبون".
وأضافت: "أنا عارفة مين اللي ورا الشيء هذا، لو أنا غلطانة أسجنوني، لكن سنتين وأنا ممنوعة من السفر. أنا رحت لندن طلعت ملايين في لندن رحت أي مكان طلعت ملايين، لكن اخترت الإمارات لأني أحبها، والشخص اللي ظلمني أنا ما مسامحاه، زي ما بنيت من الصفر هبني تاني من الصفر، غصب عن أكبر شارب".
وتابعت: "أنا أم لطفلة معتمدة عليا، عندي أخوات يدرسون معتمدين علي، أبو بنتي ما بيصرف عليها مليم أنا مو محتاجاه، دخلتها أكبر وأهم مدارس، اتركوني لحالي، بيهددوني بالإبعاد، أوكيه ابعدوني، سنتين وأنا ساكتة.. بنتي تحتاجني وأبويا يحتاجني.. أحاول أذبح نفس علشان أرتاح. رحلوني. لو عاوزين تسجنونني اسجنوني، السجن بيخلص وأرجع بلدي.. سفارتنا سنة كاملة أعاني عندهم، وزارة الخارجية كان عندها العلم، الحين أنا أناشد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ساعدوني، أرغب أرجع بلدي".(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو يكشف أمكنة استخدمها نصرالله.. مفاجآت جديدة!
Lebanon 24
فيديو يكشف أمكنة استخدمها نصرالله.. مفاجآت جديدة!
14:34 | 2025-02-28
28/02/2025 02:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
Lebanon 24
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
15:00 | 2025-02-28
28/02/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
10:00 | 2025-02-28
28/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
10:20 | 2025-02-28
28/02/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسم "يتقدّم" لتولي قيادة الجيش.. من هو؟
Lebanon 24
إسم "يتقدّم" لتولي قيادة الجيش.. من هو؟
16:12 | 2025-02-28
28/02/2025 04:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:17 | 2025-03-01
بعد العثور على جثتيهما داخل المنزل.. هذا جديد قضية النجم السينمائي الشهير وزوجته
04:40 | 2025-03-01
سُحبت منها.. نجمة خليجية جديدة تخسر الجنسية الكويتية (فيديو)
04:36 | 2025-03-01
تم توقيفه.. مسلسل "قيصر" يغضب الجمهور السوري!
04:09 | 2025-03-01
زوجة تيم حسن الإعلامية وفاء الكيلاني تروّج لعمله الرمضاني.. شاهدوا ماذا فعلت (صور)
03:45 | 2025-03-01
سقط عن ظهر الحصان وتعرّض لإصابات قوية.. هذا ما حصل مع باسم ياخور في لبنان
03:41 | 2025-03-01
بعد تصريحاتها المُثيرة للجدل.. فنانة سورية شهيرة تُهاجم سلاف فواخرجي: "كاذبة" (صورة)
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
01/03/2025 13:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
01/03/2025 13:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
01/03/2025 13:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24