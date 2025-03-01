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فنون ومشاهير

ممثل شهير يخسر والدته ويدعو لها بحرقة: "اللهم اغفر لها وارحمها"

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:40
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أعلن الفنان باسم سمرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدته، صباح اليوم السبت الموافق 1 اذار وأول أيام شهر رمضان 2025 وكشف عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة.

وكتب باسم "توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته".
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وتابع دعائه لها "اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء. صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بإذن الله في مسجد الصباح شارع الهرم". (مصراوي)
 
باسم سمرة
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